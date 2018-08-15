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Arter, 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluşu Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“KIBRIS TÜRK HALKININ 44 YIL ÖNCE TOPLA TÜFEKLE CANLARINI ORTAYA KOYARAK VERDİĞİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ BUGÜN,  BİLİMDE VE TEKNİKTE TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE VERMESİ GEREK”

Arter, 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluşu Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“KIBRIS TÜRK HALKININ 44 YIL ÖNCE TOPLA TÜFEKLE CANLARINI ORTAYA KOYARAK VERDİĞİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ BUGÜN,  BİLİMDE VE TEKNİKTE TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE VERMESİ GEREK”

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:26
Arter, 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluşu Nedeniyle Mesaj Yayımladı

“KIBRIS TÜRK HALKININ 44 YIL ÖNCE TOPLA TÜFEKLE CANLARINI ORTAYA KOYARAK VERDİĞİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİ BUGÜN,  BİLİMDE VE TEKNİKTE TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR ŞEKİLDE VERMESİ GEREK”
 Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Halkının 44 yıl önce topla tüfekle canlarını ortaya koyarak verdiği bağımsızlık mücadelesini bugün,  bilimde ve teknikte Türk Milletine yakışır şekilde vermesi gerektiğini vurguladı. 


Arter, Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44’ncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 44 yıl önce vatan uğruna can verenlerle, destan yazan başta Dr. Fazıl Küçük,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve kahraman mücahitleri, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, kahraman gazilere sağlıklı ömürler diledi.  
15 Ağustos 1974’te adadaki Türk varlığı üzerinde kirli hesaplar yapan Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine son darbenin vurulduğu,  Erenköy’de yakılan özgürlük ateşinin,  Gönyeli’de,  Küçük Kaymaklı’da,  Serdarlı’da ve karış karış tüm Kuzey Kıbrıs’ta tutuşarak Gazimağusa’da doruk noktasına ulaştığını anımsatan Arter, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Bütün dünyanın adaya barışın 1974’te geldiğini bilmesi gerektiğini özellikle vurgularken, Gazimağusa direnişinde emeği geçenlerden Mağusa Sancaktarı Turgut Sökmen’i, Canbulat Radyosu’nda toplumun moralini yüksek tutmak için günlük yorumlar yapan İsmet Kotak’ı,  İskeleli Hasan’ı, Ahmet Cengiz’leri ve daha nice isimsiz kahramanın aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim.”
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 15:05
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