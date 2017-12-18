Arslan'ın hayati tehlikesi sürüyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa da önceki akşam meydana gelen trafik kazasında yaya olarak yolu karşıya gelmeye çalışan müşteki Hüseyin Arslan'a çarparak ağır yaralanmasına sebep olan motor sürücüsü zanlı Hamza İslam tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz olayla ilgili bulguları aktardı. Öz huzurda bulunan zanlı Hamza İslam'ın 15 Aralık tarihinde saat 20.15 raddelerinde, yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletin, yolu karsidan karsiya yaya geçidi olmayan bir yerden geçmeye çalışan 43 yaşındaki Hüseyin Arslan'a dikkatsizlik sonucu çarpması neticesinde ağır yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan müşteki Arslan'ın Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis çavuşu Özhan Öz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını ve bölgede olması muhtemel kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.