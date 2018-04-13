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ARSLAN İLE ATAKAN ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

ARSLAN İLE ATAKAN ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

13 Nisan 2018 Cuma 10:13
ARSLAN İLE ATAKAN ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ
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ARSLAN İLE ATAKAN ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ


ARSLAN: “KKTC VATANDAŞLARININ GELECEĞE GÜVENLE BAKMALARINA VE EKONOMİK AÇIDAN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ARTIRILMASINA ÇOK ÖNEM VERİYORUM”

 TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin, KKTC vatandaşlarının geleceğe güvenle bakmalarına ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerinin artırılmasına çok önem verdiğini belirterek, "Bu anlamda KKTC ile olan ilişkilerimiz, tabiatıyla başka ülke ile olan ilişkilerimize benzemiyor ve kıyaslanamaz." dedi.
Arslan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.
Görüşmede konuşan Arslan, yakın zamanda görevine başlayan Atakan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin, KKTC'lilerin geleceğe güvenle bakmalarına ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeylerinin artırılmasına çok önem verdiğini kaydeden Arslan, "Bu anlamda KKTC ile olan ilişkilerimiz tabiatıyla başka ülke ile olan ilişkilerimize benzemiyor ve kıyaslanamaz. Köklü ve özel ilişkilerimiz var. Bu çerçevede de ülkemiz KKTC için bugün de gelecekte de kararlı duruşunu ve tam desteğini devam ettirecektir." diye konuştu.
KKTC'deki ulaştırma yatırımları hakkında da konuşan Arslan, söz konusu yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"KKTC Karayolu Master Planı kapsamında 2012-2020 yılları arasında 255 kilometre bölünmüş, 145 kilometre tek yol olmak üzere yaklaşık 400 kilometre yol yapmayı hedeflemiş durumdayız. Söz konusu Master Planı uygulama projesi içinde 2018 yılında 70 milyon lira ödenek ayırmış durumdayız. Bu yıl itibarıyla KKTC'de dört adet yol yapımı ile bir adet onarım ve üstyapı takviye ihalesi yürütülmektedir. Toplam proje bedeli 396 milyon lira olup 122 milyon liralık kısmı harcanmıştır ve 2020 yılına kadar da 68 kilometre bölünmüş yol, 14 kilometre tali yol yapılarak yaklaşık 274 milyon lira yatırım yapılması hedeflenmektedir."
Arslan, Türkiye ve KKTC'nin birlikte birçok haberleşme projesine de imza attığını ifade ederek, KKTC e-devlet projesinde toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 26 seviyesinde olduğunu dile getirdi.
Gümrük Bilgi Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi, KKTC Kamu Ortak Veri Merkezi Kurulumu, E-devlet Kapısı gibi projelere yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Arslan, KKTC'ye yönelik e-devlet projeleri için bu yıl 35 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti.
Arslan, Türkiye'nin ulaştırmanın alt sektörleri ve haberleşme konularında KKTC ile çalışmaya ve onlara destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
"ANAVATAN TÜRKİYE'MİZİN GELİŞMESİNİ GURURLA TAKİP EDİYORUZ"
Konuk Bakan Atakan da Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını belirterek, "Anavatan Türkiye'mizin ciddi anlamdaki gelişmesini gururla takip ediyoruz ve bu ciddi gelişmenin en önemli kilometre taşlarından biri de Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığın göstermiş olduğu son derece önemli modern çalışmalar." dedi.
Söz konusu çalışmaları bir nebze de olsa KKTC'ye taşıyabilmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Atakan, yeni dönemde de Türkiye'nin destekleriyle KKTC'de devam eden projeleri daha ileriye taşıyacaklarının altını çizdi.
Konuşmaların ardından her iki bakan birbirlerine hediye takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Tolga Atakan
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