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06 Şubat 2017 Pazartesi 09:22

Arpalık Şehitleri Anıldı

Arpalık’ta 53 yıl önce Rum saldırılarına karşı direniş sırasında şehit düşen 5 Arpalıklı törenle anıldı.

Arpalık Şehitleri Anıldı
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 (.):  Arpalık’ta 53 yıl önce Rum saldırılarına karşı direniş sırasında şehit düşen 5 Arpalıklı törenle anıldı.

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yer alan törende saygı duruşu ve konuşmaların ardından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Törene Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy ile UBP Milletvekilleri Zorlu Töre ile Ersin Tatar katıldı.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan törende yaptığı konuşmada,  Türklük uğruna canlarını veren ve bu adada biz de varız diyen Arpalık köylülerinin yoğun saldırı esnasında 5 şehit verdiğini anımsattı.

Ersan, 6 Şubat 1964 tarihinde Rumların, Rum aracına ateş açıldığı iddiasıyla 172 nüfuslu köyü kuşatma eylemi başlattıklarını ve köylülere sahip oldukları silahları teslim etme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Silahlarını teslim etmeyen köylülerin mermileri bitene kadar 250 Rum saldırganına karşı direndiğini anlatan Ersan, köye giren Rum saldırganların aralarında 13 yaşındaki İsmail Musa’nın da bulunduğu Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Mustafa’yı kurşuna dizdiklerini kaydetti.

Ersan, şehitlere rahmet dileyerek Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’ye çok şey borçlu olduğunu ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

(AK/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf: Süleyman Önal

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