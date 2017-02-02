Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Şubat 2017 Perşembe 08:38

Arpalık Şehitleri 6 Şubat’ta Törenle Anılacak

Arpalık köyünde 6 Şubat 1964’te Rum saldırılarında şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 53. yıldönümü olan Pazartesi günü törenle anılacak.

Arpalık Şehitleri 6 Şubat'ta Törenle Anılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 2 Şubat 17 : Arpalık köyünde 6 Şubat 1964’te Rum saldırılarında şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit edilişlerinin 53. yıldönümü olan Pazartesi günü törenle anılacak.

Arpalık Direnişi’nde şehit düşen İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Magrili ve Hasan Mulla Hasan için Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki kabirleri başında düzenlenecek anma töreni saat 10.30’da başlayacak. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayacak törende, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan konuşma yapacak. Tören, şehitliğin gezilerek, dua okunması ve şehitliklere çiçek konulmasıyla sona erecek.

Bu arada Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, 53 yıl önce 6 Şubat 1964’te Arpalık Mücahidi’nin, Enosis hayalleri ile Akritas Planı yapan Rumların yoğun saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti.

Ersan mesajında, “Türklük uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Margili, Hasan Mulla Hasan; varoluş ve özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşmasında büyük pay sahibidirler. Bizleri bu günlere ulaştıran aziz şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

(SEL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest Çalışan Hekimler Yüksek Mahkeme Kararından Memnun Serbest Çalışan Hekimler Yüksek Mahkeme Kararından...
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı
“temiz Düşün” Kampanyası Çerçevesinde Balalan’da Yarın 3 Bin Fidan Dikilecek “temiz Düşün” Kampanyası Çerçevesinde Balalan’da...
UYUŞTURUCU TİCARETİ! UYUŞTURUCU TİCARETİ!
SORUMSUZLUK HAD SAFHADA! SORUMSUZLUK HAD SAFHADA!
GİRNE'DE İKİNCİ LAĞIM FELAKETİ! GİRNE'DE İKİNCİ LAĞIM FELAKETİ!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Serbest Çalışan Hekimler Yüksek Mahkeme Kararından...
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Yüksek Mahkeme’nin...

Haberi Oku