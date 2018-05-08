Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921
Araç plakalarında değişiklik için son tarih 31 Ocak 2019
SON TARİH 31 OCAK 2019
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
GİRNE'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
banner256

“arp İle Terapi Projesi”...

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

“arp İle Terapi Projesi”...

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

08 Mayıs 2018 Salı 13:55
“arp İle Terapi Projesi”...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İLKOKULLARDA YÜRÜTÜLEN “ARP İLE TERAPİ PROJESİ”NE DİLEKKAYA’DA DEVAM EDİLDİ
ARP DİNLETİSİ VE KONSANTRASYON, DOĞRU NEFES KULLANIMI VE DİYAFRAM NEFESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocukları, gençleri ve toplumumuzun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslenmesi” adına geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği” Projesi çalışmaları devam ediyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganı ile geliştirilen proje çerçevesinde “Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde ilkokullarda yürütülen Arp ile Terapi Projesi’ne dün Dilekkaya İlkokulu’nda devam edildi.

Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından sunulan ve Komisyon adına Uzman Psikolog Serap Safer’in de yer aldığı Arp Terapi Projesi’nde Dilekkaya İlkokulu ile birlikte 20 okula ulaşılmış oldu.

ÇOCUKLARA KAZANIMLAR

Arp Sanatçısı Deniz Aker, eğitim yaşamlarının en kritik dönemlerini geçiren İlkokul 5. Sınıf öğrencilerinin gelişimine müziğin evrensel değerleri ile katkı sağlamayı hedefleyen projenin çocuklar üzerindeki bilimsel etkilerini şöyle açıkladı:

“Müzik çocukların ruhsal dünyası ile iletişim kurarak onların duygusal ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunur. Müziği algılamak ve bununla birlikte ruhani bir gelişim yolunda olmak evrensel bir hazdır.

Arp terapi bu değişim ve gelişime yardımcı olurken bir yandan da çocuklara, sıkıntı verici bir ortamın dışına çıkabilmelerini sağlar. Dinledikleri müzik önce onları rahatlatır, sonra da içlerinde güven duygusu uyandırır. Arpın tınıları, çocukların hareket ve duyu sistemlerinin gelişimini destekleyerek, dikkat-konsantrasyon gibi zihinsel becerilerinin kuvvetlendirilmesine ve iletişim yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Arp Terapi esnasında çocuk, fiziksel yeteneklerini yeniden şekillendirebilir. Birtakım davranış kusurları varsa bunları değiştirebilir. İçine dönük olan bir çocuk, kendini ifade edebilme konusunda eksiklikler yaşar. Arp terapi dil yetisinin gelişimine destek olarak, çocuğa ifade yeteneğini kazandırır.”

KARAOKÇU
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, Dilekkayaİlkokulu ile birlikte 20 okula ulaştıklarına işaret ederek, bu çerçevede yaklaşık 800 çocuğa arp terapisi programından yararlanma olanağı sağladıklarını söyledi.

Arp ile Terapi Programı’nın uygulandığı her okuldaki öğrenci ve öğretmenlerden çok olumlu dönüşler aldıklarını ve projenin sürdürülmesi yönünde taleplerle karşılaştıklarını ifade eden Karaokçu “Dünyadaki çağdaş uygulamalar çerçevesinde geliştirdiğimiz projemizin hayata geçmesinde verimli bir işbirliği sergileyen Milli Eğitim Bakanlığı’na çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz. Doğru adımlarla yapılan küçük dokunuşların dahi çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlayacağının bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek
Tüketiciler Derneği’nden “süt boykotu” tehdidi
Tüketiciler Derneği’nden “süt boykotu” tehdidi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim