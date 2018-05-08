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“ARP' İle Terapi Projesi”...

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

“ARP' İle Terapi Projesi”...

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

08 Mayıs 2018 Salı 13:55
“ARP' İle Terapi Projesi”...

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SEFERBERLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İLKOKULLARDA YÜRÜTÜLEN “ARP İLE TERAPİ PROJESİ”NE DİLEKKAYA’DA DEVAM EDİLDİ
ARP DİNLETİSİ VE KONSANTRASYON, DOĞRU NEFES KULLANIMI VE DİYAFRAM NEFESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

 Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocukları, gençleri ve toplumumuzun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslenmesi” adına geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği” Projesi çalışmaları devam ediyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganı ile geliştirilen proje çerçevesinde “Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde ilkokullarda yürütülen Arp ile Terapi Projesi’ne dün Dilekkaya İlkokulu’nda devam edildi.

Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından sunulan ve Komisyon adına Uzman Psikolog Serap Safer’in de yer aldığı Arp Terapi Projesi’nde Dilekkaya İlkokulu ile birlikte 20 okula ulaşılmış oldu.

ÇOCUKLARA KAZANIMLAR

Arp Sanatçısı Deniz Aker, eğitim yaşamlarının en kritik dönemlerini geçiren İlkokul 5. Sınıf öğrencilerinin gelişimine müziğin evrensel değerleri ile katkı sağlamayı hedefleyen projenin çocuklar üzerindeki bilimsel etkilerini şöyle açıkladı:

“Müzik çocukların ruhsal dünyası ile iletişim kurarak onların duygusal ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunur. Müziği algılamak ve bununla birlikte ruhani bir gelişim yolunda olmak evrensel bir hazdır.

Arp terapi bu değişim ve gelişime yardımcı olurken bir yandan da çocuklara, sıkıntı verici bir ortamın dışına çıkabilmelerini sağlar. Dinledikleri müzik önce onları rahatlatır, sonra da içlerinde güven duygusu uyandırır. Arpın tınıları, çocukların hareket ve duyu sistemlerinin gelişimini destekleyerek, dikkat-konsantrasyon gibi zihinsel becerilerinin kuvvetlendirilmesine ve iletişim yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Arp Terapi esnasında çocuk, fiziksel yeteneklerini yeniden şekillendirebilir. Birtakım davranış kusurları varsa bunları değiştirebilir. İçine dönük olan bir çocuk, kendini ifade edebilme konusunda eksiklikler yaşar. Arp terapi dil yetisinin gelişimine destek olarak, çocuğa ifade yeteneğini kazandırır.”

KARAOKÇU
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, Dilekkayaİlkokulu ile birlikte 20 okula ulaştıklarına işaret ederek, bu çerçevede yaklaşık 800 çocuğa arp terapisi programından yararlanma olanağı sağladıklarını söyledi.

Arp ile Terapi Programı’nın uygulandığı her okuldaki öğrenci ve öğretmenlerden çok olumlu dönüşler aldıklarını ve projenin sürdürülmesi yönünde taleplerle karşılaştıklarını ifade eden Karaokçu “Dünyadaki çağdaş uygulamalar çerçevesinde geliştirdiğimiz projemizin hayata geçmesinde verimli bir işbirliği sergileyen Milli Eğitim Bakanlığı’na çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz. Doğru adımlarla yapılan küçük dokunuşların dahi çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlayacağının bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

 

Son Güncelleme: 08.05.2018 21:10
Anahtar Kelimeler:
ARPUyuşturucuTedavi
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