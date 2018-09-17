"Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru" köşesi, bugün itibari ile gazeteniz Kıbrıs Manşet'de!

1 Kasım 2016'da, Armağan Dinletener tarafından hazırlanan köşe Kıbrıs Gerçek Gazetesinde sonra, ''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' tekrardan, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü (Bugün), Kıbrıs Manşet Gazetesinde başlıyor.



KKTC'nin en çarpıcı Manşet Gazetesi olan, Kıbrıs Manşet'de, yeni konsepti ve yeni yayını ile ''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' adı altında başlayacak olan köşede, Kıbrıs'ta ki; Popüler, Tanınmış kişiler ve Renkli simaları merak eden kitleye tanıtılacak.



Haftanın iki günü ise, yapılacak röportajlarla birlikte, sizlerle olacak.



Bugün başlayacak olan ''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' köşemizin ilk konuğu, Ülkemizi ve kendini en iyi şekilde Türkiye müzik piyasasında temsil eden profesyonel sanatçımız;

Nihayet (Elibol) Wonderland olacak.



''Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru'' köşesi hazırlayan, Armağan Dinletener: ilerleyen günlerde daha çok ünlü ve merak edilen kişileri Kıbrıs Manşet Gazetesi okuyucularına tanıtacağını bildirildi.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru