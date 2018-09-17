''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Nihayet Wonderland
İsim: Nihayet Soyadı: Elibol Doğum Tarihi: 17.01.1989
Medeni Durumu: Bekar Ünvanı: Profesyonel Sanatçı Yaşadığı
Yer: İstanbul
1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?
Adım Nihayet. Kıbrıslıyım. Kendi Wonderland’ım da yaşıyorum…
2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?
Hobilerim: Araştırmak, aranje yapmak, ilgili olduğum konularda kendimi geliştirmek.
Fobilerim: Güvercin ve Hamam böceği.
3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?
En büyük hayalim kendi tarzımla Dünya listelerinde yer almak. Gerçekleştirmek istediğim projem de bu.
4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?
Bunu yakın çevreme sormak daha doğru olur.
5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
Siyah, beyaz ve gri (hayatın kendisi gibi)
6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?
Beyaz yalan söylemem diyen birisi, zaten yalan söylüyordur…
7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?
Ailemin bana; Bu hayatta risk almamak en büyük risktir dediği an…
8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?
Nikola Tesla… Geleceğe dair teknolojiyle ilgili fikirlerini alıp yeni icatlar ve iş kolları yaratmak isterdim.
9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
Müzik sektörünün…
10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
En tahammül edemediğim şey; vizyonsuzluk ve kendini geliştirme çabası sarf etmemek.
En takdir ettiğim şey ise; özgüven ve başarmak istenilen hedefe olan açlık.
11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?
Sabırsız, hayata karşı heyecanlı ve inatçı…
12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
En son izlediğim dizi / film: La casa de papel
En son okuduğum kitap : Patronlar değil, Liderler (John Adair / Peter Reed)
13- Burcunuz nedir? ve sizce burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
Oğlak burcuyum. En büyük özelliklerinden biri olan disiplinin etkisindeyim şüphesiz...
14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? ve tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?
Futbolu spor olarak seviyorum ama takım tutmuyorum.
15- Son olarak, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?
Yeni konsepti ve yeni yayın hayatında ki ilk röportajı benimle yaptığı için, Armağan bey’e çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi…
Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...
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