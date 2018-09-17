''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Nihayet Wonderland

İsim: Nihayet Soyadı: Elibol Doğum Tarihi: 17.01.1989

Medeni Durumu: Bekar Ünvanı: Profesyonel Sanatçı Yaşadığı

Yer: İstanbul

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?

Adım Nihayet. Kıbrıslıyım. Kendi Wonderland’ım da yaşıyorum…

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?

Hobilerim: Araştırmak, aranje yapmak, ilgili olduğum konularda kendimi geliştirmek.

Fobilerim: Güvercin ve Hamam böceği.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim kendi tarzımla Dünya listelerinde yer almak. Gerçekleştirmek istediğim projem de bu.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?

Bunu yakın çevreme sormak daha doğru olur.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah, beyaz ve gri (hayatın kendisi gibi)

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Beyaz yalan söylemem diyen birisi, zaten yalan söylüyordur…

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Ailemin bana; Bu hayatta risk almamak en büyük risktir dediği an…

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Nikola Tesla… Geleceğe dair teknolojiyle ilgili fikirlerini alıp yeni icatlar ve iş kolları yaratmak isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Müzik sektörünün…

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammül edemediğim şey; vizyonsuzluk ve kendini geliştirme çabası sarf etmemek.

En takdir ettiğim şey ise; özgüven ve başarmak istenilen hedefe olan açlık.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Sabırsız, hayata karşı heyecanlı ve inatçı…

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son izlediğim dizi / film: La casa de papel

En son okuduğum kitap : Patronlar değil, Liderler (John Adair / Peter Reed)

13- Burcunuz nedir? ve sizce burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Oğlak burcuyum. En büyük özelliklerinden biri olan disiplinin etkisindeyim şüphesiz...

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? ve tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?

Futbolu spor olarak seviyorum ama takım tutmuyorum.

15- Son olarak, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?

Yeni konsepti ve yeni yayın hayatında ki ilk röportajı benimle yaptığı için, Armağan bey’e çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi…

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

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