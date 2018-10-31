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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:22
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; 

  İsim:  İpek    Soyisim:   Kabidan      Doğum Tarihi:  27.01.1981       

              Yaşadığı Yer: Lefkoşa      Medeni Durumu: Evli

                               Ünvanı:  Profesyonel koç         

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

2003 yılına İşletme ve Ekonomi Fakültesinden mezun oldum. Uzun yıllar Kıbrıs’ın tanınmış iş adamları ile çalışma fırsatı bularak üst düzey yöneticilik yaptım, 2015 yılında benzeri olmayan Kıbrıs’ta ilk ve tek, çocuklara özel bir meka’nın yatırımcısı ve işletmecisi oldum.  Kişisel gelişim ve insan ilişkilerine önem veren biri olarak iç sesime kulak verdim ve İstanbul Yedi Tepe Üniversitesinde, Profesyonel Koçluk eğitim programlarına katılarak kariyerime birkaç alan daha ekledim. Yaşam Koçluğu, Kariyer, Nefes, NLP uygulayıcı eğitimleri aldım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?
 

Latin Dans aşığıyım, kitap okumayı severim ayrıca yazmayı da  (ilk kitabımın yayın hedefi Eylül 2019), seyahat etmekten, arkadaşlarım ve ailemle zaman geçirmekten de ayrıca çok keyif alırım.

Pek hobim yok, hayatın güzel tarafını gören iki gözüm ve kocaman bir yüreğim var o yüzden yaşlanmak dışında bir hobim yok.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Dünyanın her yerinde yaşayan Türklere ulaşmak, seminerler, eğitimler, work shoplar yapmak. Yaşamın her bedende cenneti bulabileceğini, bir cehennem varsa insanın bunu sadece kendisinin yarattığını anlatacağım, başarı isteyen herkesindir diyebileceğim organizasyonlar yapmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Evet. Kızımın, onu çek seviyorum her fırsatta söylüyor ve gösteriyorum, o da bana aynı şekilde. Bana bazen hayran hayran bakıyor. Durduk yere beni ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Bazen çok güzel koktuğumu (o daha 4 yaşında, hale  “tütmemin” doğru kelime olduğunu alıştırmadık…) bazen bugün çok güzelsin anneciğim diyor. Sanırım kızımın en favorisi benim.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
 

Canlı renkleri severim, mavi huzur, yeşil cennettir, kırmızı aşktır gözümde.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?
 

Biraz klasik bir cümle olacak ama yalanın, beyazı pembesi olmaz, yalan söylüyorsanız, önce kendinizi sonra da karşınızdakini aldatıyorsunuz demektir ve böylece size de yalan söylenmesi yüksek bir olasılık haline gelir. Bazen birini kırmamak incitmemek için de bunu yapmayı tercih edenlerimiz var.  Lakin özgürce ifade edin ve emin olabilirsiniz, doğru asla yalan kadar acıtmaz.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?
 

Hayatı ANDA yaşa, geçmiş telafisiz bitendir. Gelecek dediğin şey bir dakika sonra talihsizce sona erebilir.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Mevlana olurdu. Nefsin, sabrın, aşkın, eyvallah demenin nasıl bir ömürde hep saklı kalabildiğini öğrenmek isterdim ve onun gibi nasıl elçilik edebileceğimi.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın son bulacağı, daha güzel bir KKTC ‘ de Aydınlık, refah, huzur içinde yaşayabileceğimiz günlerin gelmesini isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
 

Tahamül edemediğim şeyler; dedikodu, inasanların başka insanların kararlarına, yaşam şekline ettiği müdahaleleri, çocukların sevgisiz ve ilgisiz yetiştirilmeleri.

En çok taktir ettiklerim, Zoru başaranlar, başarı için çalışanlar,  engel tanımayanlar,  yaradandan ötürü yaradılan herşeyi sevenler…

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?
 

Üretken, sevgi dolu ve idealist.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
 

Kitap: Şimdinin Gücü – Eckhart Tolle  
Film: Müslüm Gürses’in hayatı. 

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
 

Kova; Lider, pozitif, özgür, bakımlı, modern ve yenilikçi.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?
 

Galatasaray. Hayır pek izlediğim söylenmez, babadan kalan miras…

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?
 

Daha önce hiç okumamıştım ancak bugünden itibaren yakın takipçisiyim. Renkli güzel bir köşesi var.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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