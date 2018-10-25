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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

25 Ekim 2018 Perşembe 16:56
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Soyhan Bilgeer

     İsim:  Soyhan        Soyisim: Bilgeer          Doğum Tarihi:  06.03.1974        

                Yaşadığı Yer:  Mağusa         Medeni Durumu:  Evli

                                    Ünvanı:   Eğitmen Sanatçı      

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Doğayı ve çocukları ve ülkemizde seviyorum. Meziyetlerimi seviyorum üretmeyi ve bunu insanlara öğretmeyi seviyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Deniz, tekne, balığa çıkmak. Fobi kapalı ve gürültü ortamlar.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

İşimi daha çok insana öğretmek. Devlet büyüklerine de yaptığım işin ululuğunu öğretmek ve onları da sanat sever yapmak. Birlikte sahneye çıkmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Olduğuma inanıyorum bunu öğrencilerimin gözlerinden okuyorum. Mesleğime değer verip sahip çıktığım için alçak gönüllü olduğum için ve de büyüklerime saygılı olduğum için. Ülkemi ve Türklüğü sevdiğim için.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Mavi ve yesil renk.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan söylemenin uygun olduğu durumlar bunlar bir aileyi kurtarmak için veya bir öğrenci veya kişiyi motive etmek için olan beyaz yalanlardır. Söyledim söylemedim diyemem…

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Bildiğin işi yap ki işe gitmek zorunda kalmayasın.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmak isterdim. Onun hala bu gün dahi uygulanmakta olan önceden gördüğü ulu fikirlerini ve bunları hangi durumda nasıl görüp insan oğluna öncelik ettiğini öğrenmek isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Ülkemizin kültüre ve sanata olan ilgisizliğinin değişmesini halen yaşayan büyük üstadlara saygı duyulup onlara yaşama fırsatı veren değer bilen bir toplum yaratmak isterim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Gürültü ve sistemsizlik. İnsanlar arasındaki saygı sevgi ve uygulana bilen bir sistem.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Notalar, renkler ve deniz.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Pollock. Ülkemiz sanatçılarından Fahriye Özay’ın şiir kitabı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
 

Balık. Duygusal hissiyatı özelliğini taşıyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Futbol sevmem müzik oynarım.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Bir kere yine yeniden kelimesi çok anlamlı bir sözcük. Beni ve bizim gibi dostlarla tanışma fırsatı bulamayan kişilerin evlerine, ofislerin, iş merkezlerine hatta gönüllerinde bizleri konuk ettiğiniz için size ve ekibinize teşekkür eder, yayın hayatında sizlere başarılar dilerim. SYHN   

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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