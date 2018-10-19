''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Feyzi Adıyaman

İsim: Feyzi Soyisim: Adıyaman Doğum Tarihi: 15.08.1996

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Feyk Bpm (rapper) Instagram: Feyk.Bpm

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?

İsmim Feyzi Adıyaman. 15 Ağustos 1996 Adana-Seyhan doğumluyum. Mersinde büyüdüm. bi dönem İstanbul'da yaşadım, kökenim Adıyaman ve 12 yıldır Kıbrıs'ta ikamet etmekteyim. Babam ve kardeşimle Lefkoşada yaşıyorum. Liseyi bitirmedim fakat bu durumu gelişimimi engellemesi için önüme engel olarak koymadım. Kişisel gelişimime her zaman değer vermişimdir. Daha çok mental açıdan. İngilizcemi geliştirip sözlerimi international yazmak hedeflerim arasında. Ortaokuldan beri kendi bestelerimi yazarım ilk kaydımı 2011de aldım ilk şarkımı yaptığım günden beri müzik ruhuma daha derinden işlemiş ve sanki onun için varım gibi. Haz alıyorum kendi şarkılarımı üretmekten ve insanlara sunmaktan. Sahnedeyken keyifli yüzler görmek beni tatmin edebiliyor.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?

Hobilerim Resim çizmek, söz yazmak, kahve sanatları, graffiti, latte art, yabancı dil öğrenmek ve freestyle rap yapmak

Fobilerimin farkına vardıkça onları köreltmeye çalışırım. Tüm başarılar korkusuluk arkasından doğar bunun bilincindeyim ve şuana kadarki yenemediğim tek fobim derin denize açılmak. Dört tarafı denizle kaplı bi adada 12 yıl yaşayıp yüzme bilmemem benim için dahi çok değişik bir durum.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayallerimden biri devasa bir futbol stadyumunda binlerce kişiye konser vermek. Dünya turu ile birlikte turneler konserler beni çok mutlu eder. Hayallerime enler koymayı sevmiyorum çünkü bana göre başarı bir yoldur ve sonunun olduğuna inanmıyorum. O yolun bizi nerelere getireceği bize neler katacağı merak konusu fakat başarı yolundaki emin adımlarımı deneyimlemek beni tatmin olma hissine biraz daha yaklaştırıyor. Yinede asla tatmin olmayacağım diğer tüm insanlar gibi.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?



Evet favori ismi olduğum insanlar var. nedeni orjinal bir tarza sahip olmam diye düşünüyorum. 4 kişinin kolunda ismimin yazdığı dövmeler var. bunlar benim için unutulmaz kalıcı izler. sonuçta 60 yaşlarına geldiklerinde torunları kollarındaki dövmenin anlamını sorabilir ve beni hatırlamaları için onlara güzel sebepler olur.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Benim favori rengim turkuazdır. Saflığı, sadeliği ve berraklığı yansıtır. Nötr kalmayı severim. Genel olarak hayatımda çok sakin bir insanım.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Karşımdaki insanı kırabilecek durumları onun iyiliği için ondan saklayabilirim. Herkes herşeyi bilmek zorunda değil. Yalan söyleme gereksinimi duymuyorum çünkü kimseye bişey kanıtlama gibi bir çabam yok neden yalan söyliyelim ki sonunda mum yatsıda sönecekse ?

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Yıldızları hedef al, ulaşamasanda göğe yükselirsin.

Hiç kimse - hiç bişey vazgeçilmez değildir.

Sen değişirsen, Dünya değişir.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Wiz khalifa veya Eminem ile oturup bir gece geçirmek isterdim. En'lerde şöhret, insanların hayranlıkları, sizinle kurulmak istenen iletişim, milyonlarca kitleye hitap, paranın gücü, hayallerine ulaşmanın verdiği rahatlık. Bu konularla alakalı tecrübelerinden yararlanmak isterdim

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Baştan sona sistemin değişmesini isteyebilirdim. Kapitalizmin sömürdüğü işçi haklarını, Asgari ücreti, döviz kurlarını, ırkçı bakış açılarını, kibirli güç gösterimini ve eğitim sistemini

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Hayatta tahammül edemeyeceğimiz şeylerle sınanmayız. Hepsi için içimizdeki kaynakta başa çıkabilme gücü mevcuttur. En çok takdir ettiğim şey öğrenmeye açık insanlardır. Yeniliklere ve değişikliklere hayatlarında izin veren insanlar. O insanlar ki cesurdurlar. Dünyada başarılı olabilme oranı %1’ken o insanlar ki dünyayı değiştirebilecek olan insanlardır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



1- Yetenek

2- Lider

3 - Bu Feyk Bpm!

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Predestination. Kitap: Ruhsal Zeka

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Aslan. Yükselenimde aslan burcumun birçok özelliğini taşırım fakat en önemlisi Liderlik.

Ama unutmamamız gereken bir noktadır ki ; Doğduğumuz gün karakterimize şekil veremez. Bizim elimizdedir yeteneklerimizi keşfedip onları geliştirmek.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?

Galatasaraylıyım. Koyu bir taraftar değilimdir bana göre siyaset, din ve futbol insanları görüş ayrılıklarına düşürüp onları tartışmaya sürükledikleri için bu konularla alakalı pek fikir paylaşımında bulunmamayı tercih ederim. Her fikre, her görüşe saygım var.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru”köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?



Bence insanları tanımamız için mükemmel fırsatlar doğuruyor. Hem gazeteniz hem okurları için güzel bir tercih. Armağan bey'in başarılarının devamını diliyorum. Son olarak herkese sevgi saygı ve anlayış yolluyorum.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/