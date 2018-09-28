''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Petru Sergiu Matiuc

İsim: Petru Sergiu Soyisim: Matiuc Doğum Tarihi: 02.02.1993

Yaşadığı Yer: KKTC Medeni Durumu: bekar

Ünvanı: İş adamı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Adım Petru Sergiu Matiuc Moldovya’da doğdum. 4 yaşında KKTC’ye taşındık. Lise ve üniversite hayatımı başarı ile güzel sanatları bitirdim.

Sonrasında hayatım pazarlama alanında daha başarılı olduğumu göz önüme serdikten sonra güzel sanatları altın bir bilezik olarak takıp hayatıma yatırım danışmanı olarak devam ettim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim dans, müzik ve psikoloji olarak 3’e ayrılmakta. Her biri benim dünyamda çok değerli yerlere ve kültürel olarak değerlere sahip. Fobilerim arasında pek fazla ele alınır bir konu olmasa da palyaçoları pek fazla haz etmiyorum. Mitolojik olarak…

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Hayalden ziyade hedefleri büyük olan bir birey olarak yetiştim. Bu şekilde de küçük hedeflerimi basarak, basamak, basamak büyüğe doğru gitmeye çalışıyorum.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Ne kadar kendimle savaşa girsem de, bu tür sorulara karşılık mütevazi olmak gerek. Algı seçici olabiliyor. İlla merak ediyorsanız şu şekilde cevap vereyim... İletişimlerimin gücünden kaynaklımı bilinmez ama genel itibari ile çevremin bana karşı yaklaşımları. Hayat danışmanı gibidir. Dolayısıyla genelde favorilik söz konusu. Tabi ben buna sevgi saygı diyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Gece mavisi ve Siyah en sevdiğim renklerden iki tanesi…

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan zeka düzeyine ve ego yapısına göre değişkenlik gösteren bir savunma sanatıdır. Herkesin bildiği gibi yalan yakalanmadığı sürece gerçektir. Ve manipu latif bir silah olarak iyiliğe\kötülüğe kullanılabilir. Şahsen Yalan hiç söylemedim, belki de söyledim. Bilmiyorum...

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Her tavsiye kişiler için büyük bir tecrübe taşır bununla birlikte bana verilen tavsiyelerin ucu bucağı yok. Size tavsiyem tavsiyeleri kulağınıza asın ve zekan’ız neyi yap derse onu pişmanlık duymadan yapın. Tabi tehlikeli bir durumdur kendinizle çelişmekten kaçının.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Sigmund Freud ile tanışmak isterdim ya da Dünya dâhileri ile. Birde Adolf Hitler, Hollow Earth ile ilgili sorularım olacaktı…

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



KKTC’de yükselen binalar görmek isterim. Daha fazla kültürel gelişim gibi değerler beni cezbedebilir.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Tahammül edemediğim şeyler var ise hemen uzaklaşırım. Ciddi anlamda kendini geliştirmeyen insanlar benim civarımda fazla barınamazlar…

Takdir ise zorlukları gözle görülür şekilde aşıp başarıya ulaşanlar. Zeka düzeyi yüksek insanlar beni ileriye atacakları gibi toplumu da ileriye götürecektirler..

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Mükemmelliyet’çi ve Narsist.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Sigmund Freud - Kadınlar kitabını bitirmeye çalışıyorum ve Maniac filmi.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Kova burcum ve Aslan burcu yükseleni olan bir bireyim. Tamamı ile ikisini de taşıyorum.

Dipnot: kişisel gelişim burçların verdiği temelleri etkileyebiliyor.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Takım tutmuyorum. Alex ten sonra bıraktım…

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Sevgili Armağan Dinletener dostumuza bu güzel başarısından dolayı tebrik ederim, bunun gibi yazılara ve ilgi çekici makalelere, her medya kuruluşu ihtiyaç duyuyor. Sevgiler saygılar.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

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https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/