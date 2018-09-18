''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''
”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Gölgem Serdengeçti
İsim: Gölgem Soyisim: Serdengeçti Doğum Tarihi: 30.05.2000
Medeni Durumu: Bekar
Unvanı: 2017 Yılın genç kızı 3.sü Yaşadığı Yer: Mağusa
1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?
Merhaba ben Gölgem Serdengeçti. 18 yaşındayım Mağusa bölgesinde oturuyorum. Yakındoğu Üniversitesin’de Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde okuyorum.
2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?
Hobilerim alışveriş yapmak kitap okumak gezmektir. Fobilerim ise örümceklerdir. Beni tanımlayacak özelliklerim her zaman her konuda dik ve özgüvenli duruşumdur.
3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?
En büyük hayalim kendime ait bir reklam ajansı kurmaktır. Tüm gelirinin yardım amaçlı olduğu projeler hazırlayıp gerçekleştirmek istiyorum.
4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?
Çevremdeki insanların davranışlarımdan ve asla pes etmeyen, sonunda da başarılı olduğumdan dolayı favori insanıyım.
5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
Siyah gücü ve özgüveni temsil ettiği için beni yansıtıyor.
6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?
Zorunlu kalındığı durumlarda beyaz yalanlar söylenebilir, bende zorunlu kaldığım durumlarda beyaz yalanlar söylerim.
7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?
Hayatımda aldığım en iyi tavsiye her ne olursa olsun önüme ne zorluklar çıkarsa çıksın asla pes etmeden yola devam etmem gerektiğidir.
8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?
Şu an hayatta olmasa da - Asıl adı Gabrielle Bonheur Chanel olan Coco Chanelle tanışıp ondan hayatını ve bu sektöre nasıl başladığını öğrenmek isderdim.
9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
Yaşadığım konumda özellikle şu an gündem de olan hayat pahalılığının değişmesini isderdim.
10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
Hayatta en tahammül edemediğim şey yalandır en çok takdir ettiğim şeyler işe güven veren ve dürüst olan kişilerdir.
11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?
Özgüvenli, cesaretli ve dik duruşlu.
12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
Frida Kahlo aşk ve acı
13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
İkizler burcu. Kıskançlık ve değişken ruh hali.
14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?
Galatasaray. Evet takip edip maçlarını izliyorum.
15- Son olarak, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?
Bana da köşenizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Başarı hep sizinle olsun…
Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...
Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;
https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/