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''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

18 Eylül 2018 Salı 08:40
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Gölgem Serdengeçti

 

         İsim:  Gölgem        Soyisim: Serdengeçti       Doğum Tarihi: 30.05.2000      
                                                   Medeni Durumu:  Bekar

                   Unvanı:  2017 Yılın genç kızı 3.sü     Yaşadığı Yer:  Mağusa

1- Bize biraz kendinizden bahsedermisiniz?

Merhaba ben Gölgem Serdengeçti. 18 yaşındayım Mağusa bölgesinde oturuyorum. Yakındoğu Üniversitesin’de Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde okuyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?

Hobilerim alışveriş yapmak kitap okumak gezmektir. Fobilerim ise örümceklerdir. Beni tanımlayacak özelliklerim her zaman her konuda dik ve özgüvenli duruşumdur.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim kendime ait bir reklam ajansı kurmaktır. Tüm gelirinin yardım amaçlı olduğu projeler hazırlayıp gerçekleştirmek istiyorum.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Çevremdeki insanların davranışlarımdan ve asla pes etmeyen, sonunda da başarılı olduğumdan dolayı favori insanıyım.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah gücü ve özgüveni temsil ettiği için beni yansıtıyor.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Zorunlu kalındığı durumlarda beyaz yalanlar söylenebilir, bende zorunlu kaldığım durumlarda beyaz yalanlar söylerim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayatımda aldığım en iyi tavsiye her ne olursa olsun önüme ne zorluklar çıkarsa çıksın asla pes etmeden yola devam etmem gerektiğidir.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Şu an hayatta olmasa da - Asıl adı Gabrielle Bonheur Chanel olan Coco Chanelle tanışıp ondan hayatını ve bu sektöre nasıl başladığını öğrenmek isderdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Yaşadığım konumda özellikle şu an gündem de olan hayat pahalılığının değişmesini isderdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Hayatta en tahammül edemediğim şey yalandır en çok takdir ettiğim şeyler işe güven veren ve dürüst olan kişilerdir.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Özgüvenli, cesaretli ve dik duruşlu.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Frida Kahlo aşk ve acı

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

İkizler burcu. Kıskançlık ve değişken ruh hali.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Galatasaray. Evet takip edip maçlarını izliyorum.

15- Son olarak, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Bana da köşenizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Başarı hep sizinle olsun…

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

http://www.kibrismanset.com/images/upload/41842560_487801495034288_8108118945917042688_n.jpg

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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