Arkadaşının cebinden kredi kartını çaldı

28.12.2017 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Demirhan’da, M.T.(E-29), birlikte aynı odada kaldığı arkadaşı Mustafa TOPÇU'nun askıda bulunan pantolonunun cebinde muhafaza ettiği kredi kartı ile bankamatik kartının çaldıktan sonra adı edilenden birisini arama bahanesi ile aldığı cep telefonundan kartın bağlı olduğu bankayı arayarak kredi kartı bilgilerinin telefona gelmesini sağladıktan sonra kredi kartı şifresini değiştirmiş ve akabinde söz konusu kart ile gitmiş olduğu bir kumarhanede kumar oynamak suretiyle toplam 2790 TL tutarında harcama yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.