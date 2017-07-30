Arıklı:”Maronitlerin Dönüşü Yasal Zemine Oturtulmalı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maronitlerin köylerine dönüşlerinin yasal bir zemine oturtulması gerektiğini ifade etti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Maronitlerin dönüş kararını olumlu bulduklarını yineleyerek, Cumhurbaşkanlığında toplanan kurulun Anayasa gereği direkt olarak uygulamaya yönelik karar alamayacağını, ancak Bakanlar Kurulu’na tavsiye nitelikli karar alabileceğini savundu.

Arıklı, hükümetin, alınan kararı yasal zemine oturtmak için herhangi bir girişimde bulunmadan direkt uygulamaya koymak için çalışmalara başladığını öne sürerek, “ Bakanlar Kurulu, bu konuda derhal yasal bir çalışma başlatmalı ve acil bir şekilde Meclis’te konu gündeme alınmalıdır” dedi..

Arıklı açıklamasında, 3 köyde maronitlere bırakılan arazinin 43 bin dönüm civarında olduğunu, bu arazilerden bir kısmı tahsis veya eşdeğer yolu ile KKTC vatandaşlarına tapulandıysa bu durumda ne olacağı, KKTC’ye yerleşecek olan Güney Kıbrıs vatandaşı olan Maronitlerin KKTC’ye hangi mükellefle yerleşip statülerinin ne olacağı , ayrıca Kurulda alınan kararın Nüfus Mübadelesi Antlaşması’na uygun olup olmadığı gibi bazı sorular yöneltti.

Arıklı, kararı olumlu bulup desteklemelerine rağmen, yasal düzenleme yapılmadan başlayacak olan Maronit açılımını, parti olarak Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.