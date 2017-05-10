Arıklı, Van'a Gitti

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde düzenlenen “21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu kongreye katılmak için Van'a gitti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede "Kıbrıs Meselesinde Son Durum ve KKTC’nin Alternatifleri" konusunda sunum yapacak olan Arıklı, bir oturumun da başkanlığını yapacak.

Arıklı, Van'dan sonra Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'ın daveti ile Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret edecek. Burada düzenlenecek ödül törenine katılacak olan Arıklı, Pazar günü KKTC ye dönecek.

(SEL)