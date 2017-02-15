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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Arıklı Rum Meclisi’nin Kararının Zamanlamasının Mükemmel Olduğunu Söyledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Rum Meclisi’nin Enosis’le ilgili kararının,&nbsp; Rumların gerçek yüzünü göstermesi açısından oldukça faydalı ve zamanlamasının mükemmel olduğunu söyledi.

Arıklı Rum Meclisi'nin Kararının Zamanlamasının Mükemmel Olduğunu Söyledi
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Lefkoşa 15 Şubat 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Rum Meclisi’nin Enosis’le ilgili kararının,  Rumların gerçek yüzünü göstermesi açısından oldukça faydalı ve zamanlamasının mükemmel olduğunu söyledi.

Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada,  karara karşı tepkileri memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek,  “bu milli duruşun” devamını diledi.

Rum Meclisi’nin 1964 ve 1967 tarihlerinde aldığı  iki ayrı Enosis kararının  hala durduğunu belirten Arıklı, “Bu kararlar ortada iken biz hangi gerekçe ile Rumlarla masaya oturuyoruz anlamış değilim” dedi.

Arıklı,  2004 yılında KKTC’deki tarih kitaplarının CTP’li Eğitim Bakanı tarafından yeniden yazdırıldığını, milli mücadelenin çocuklara anlatılmadığını savunarak, UBP ve DP gibi milli davaya bağlı olduğunu iddia eden siyasi partilerin 13 yıldır bu tarih kitaplarına dokunmadıklarını söyledi.

Arıklı, erken seçime de değinerek anketlerde oylarının yüzde 10 gösterildiğini ancak bunun kendileri için başarı olmadığını, potansiyellerinin yüzde 40’ların üzerinde  olduğunu ileri sürdü.

(YIL/HA)

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