Arıklı: “federasyon Tezinin Öldüğü Dünyaya Duyrulmalı Ve B Planına Geçilmelidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının Rum-Yunan uzlaşmazlığının sonucu netice alınamadan sona erdiğini belirterek, Türkiye ve KKTC yetkililerinin dünyaya federasyon tezinden vazgeçildiğini ilan etmeleri ve derhal “B planını” uygulamaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının Rum-Yunan uzlaşmazlığının sonucu netice alınamadan sona erdiğini belirterek, Türkiye ve KKTC yetkililerinin dünyaya federasyon tezinden vazgeçildiğini ilan etmeleri ve derhal “B planını” uygulamaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bunca tavizine, ana vatan Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler konusunda derin endişeye sokan açılımına rağmen Rumların uzlaşmaya yanaşmamalarının , federasyon tezinin çöktüğünü, artık yeni bir stratejiyi uygulanma vaktinin geldiğini gösterdiğini” belirtti.

Arıklı, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası güçlerin, bu son denemeden sonra artık uzlaşamayacakları kesin olan bu iki toplumu yeniden bir araya getirme sevdasından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Arıklı, halkın da artık kendi devletine sahip çıkması, KKTC’ye gerçek manada inanan, iç sorunları çözecek, bu ülkeyi dışarıda da tanıtacak kadroları iş başına getirmesi gerektiğini ifade etti.

Arıklı, “Sayın Akıncı’ya ve ekibine iyi niyetli çalışmaları, Rum-Yunan ikilisinin gerçek niyetinin ortaya çıkmasına vesile olmaları ve Kurucu Cumhurbaşkanımızı bir kez daha haklı çıkarmaları dolayısı ile teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(YIL/ŞEB)