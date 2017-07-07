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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

Arıklı: “federasyon Tezinin Öldüğü Dünyaya Duyrulmalı Ve B Planına Geçilmelidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı,&nbsp; Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının&nbsp; Rum-Yunan&nbsp; uzlaşmazlığının sonucu netice alınamadan sona erdiğini belirterek,&nbsp; Türkiye ve KKTC yetkililerinin dünyaya federasyon tezinden vazgeçildiğini ilan etmeleri&nbsp; ve derhal “B planını” uygulamaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Arıklı: 'federasyon Tezinin Öldüğü Dünyaya Duyrulmalı Ve B Planına Geçilmelidir”
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Lefkoşa, 7 Temmuz 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı,  Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının  Rum-Yunan  uzlaşmazlığının sonucu netice alınamadan sona erdiğini belirterek,  Türkiye ve KKTC yetkililerinin dünyaya federasyon tezinden vazgeçildiğini ilan etmeleri  ve derhal “B planını” uygulamaya koymaları gerektiğini ifade etti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı  Akıncı’nın bunca tavizine, ana vatan Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler konusunda  derin endişeye sokan açılımına rağmen Rumların uzlaşmaya yanaşmamalarının , federasyon tezinin çöktüğünü,  artık yeni bir stratejiyi uygulanma vaktinin geldiğini gösterdiğini” belirtti.

Arıklı, Birleşmiş Milletler  başta olmak üzere uluslararası güçlerin, bu son denemeden sonra artık uzlaşamayacakları kesin olan bu iki toplumu yeniden bir araya getirme sevdasından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Arıklı, halkın  da artık kendi devletine sahip çıkması, KKTC’ye gerçek manada inanan, iç sorunları çözecek, bu ülkeyi dışarıda da tanıtacak  kadroları iş başına getirmesi gerektiğini ifade etti.

Arıklı, “Sayın Akıncı’ya ve ekibine iyi niyetli çalışmaları, Rum-Yunan ikilisinin gerçek niyetinin ortaya çıkmasına vesile olmaları ve Kurucu Cumhurbaşkanımızı bir kez daha haklı çıkarmaları dolayısı ile teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(YIL/ŞEB)

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