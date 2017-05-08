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08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:03

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Barbaros Hayrettin Paşa arama gemisinden, Rumlara Mehter Marşı dinletilmesi konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Eleştirdi
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Barbaros Hayrettin Paşa arama gemisinden, Rumlara Mehter Marşı dinletilmesi konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yorumlarının, “müzakereler konusunda hâlâ kör ve sağırları oynadığını gösterdiğini” iddia etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakereler sürerken petrol arama çalışmalarını sürdüren Rumlara uyarıda bulunmadığını iddia eden Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın “Biz Akdeniz’de savaş tamtamlarını ve mehter marşlarını değil, barış şarkıları ve dostluk türküleri duymak isteriz” diyerek “popülizm yaptığını” öne sürdü.

(GÖZ/GÜL)

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