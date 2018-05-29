Arıklı: “brtk Bütçesi Üzerine Yaptığım Konuşma Kamuoyuna Eksik Ve Yanlış Aktarıldı…büyük Üzüntü Duydum”





“‘BRTK’DA 500 KİŞİNİN NE YAPTIĞINI ANLAMIŞ DEĞİLİM’ SÖZÜ BANA AİT DEĞİL…”Lefkoşa, 29 Mayıs 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı dün Cumhuriyet Meclisi’nde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) bütçesi üzerine yaptığı konuşmanın kamuoyuna eksik ve yanlış aktarıldığını, bundan da büyük üzüntü duyduğunu söyledi.YDP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Arıklı, şunları kaydetti:“Ben dün BRTK bütçesi üzerine konuşurken BRTK yasasının bir an evvel geçmesi gerektiğini söyleyerek şu konulara parmak bastım. BRTK, siyasiler tarafından yıllardan beri bir istihdam yeri olarak görülmüş, seçim dönemlerinde vasıflı olup olmadığına bakılmaksızın birçok kişi burada istihdam edilmiştir. BRT yasası halen geçmemiş, kadrolar verilmemiştir. Kaşiyeli olarak yıllar önce BRT de işe başlayan birçok kişinin emekliliği geldiği halde kadrosu yoktur. Bir yanda teknik personel eksikliği varken, diğer yanda BRT de yüzlerce vasıfsız işçi vardır. Biz BRTK Genel Müdürü’nü ziyaret ettiğimizde o da bu durumdan şikayet etmiş ve bize demişti ki, ‘Ben Türkiye’de büyük kanallarda üst düzey görevler yaparken 200 kişi ile 80 milyona yayın yaptım. Burada 500 kişinin bir bölümünün ne iş yaptığını hala anlamış değilim. Sayın Müdür ile aramızda geçen bu anekdotu anlattığım Meclis konuşması yayındadır. İzleyen izleyebilir. BRTK bizim gözbebeğimiz, Kıbrıs Türkü’nün sesi, dünyaya açılan penceresidir. BRTK’da çalışan arkadaşlarımız görevlerini hakkı ile yerine getirmeye çalışan kişilerdir…”Bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzgün olduğunu belirten Arıklı, BRTK Genel Müdürü’nü arayarak durumu anlattığını belirtti.(RÇ/HÖ)