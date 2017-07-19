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19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47

Arıklı: “20 Temmuz Askeri Zaferini, Ekonomik Ve Siyasi Zaferle Taçlandıramadık”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 20 Temmuz Barış Harekâtının 43. Yıldönümünü kutladı.

Arıklı: '20 Temmuz Askeri Zaferini, Ekonomik Ve Siyasi Zaferle Taçlandıramadık”
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Lefkoşa, 19 Temmuz 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 20 Temmuz Barış Harekâtının 43. Yıldönümünü kutladı.

Arıklı yayımladığı 20 Temmuz mesajında, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın Türk milletinin 20. yy’da kazandığı en önemli zaferlerden biri olduğunu belirtti.

Bu zaferin, 1871’de başlayan Kıbrıs Türklüğünün özgürlük mücadelesinin de başarıya ulaştığı gün olduğunu kaydeden Arıklı, 20 Temmuz 1974’te kazanılan bu askeri zaferi siyasi ve ekonomik başarı ile taçlandıramamanın en büyük üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

Arıklı, önümüzdeki yıl kutlanacak 20 Temmuz’un bugünkünden çok daha farklı ve halka umut vaat edici olmasını diledi.

(RU/ŞEB)

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