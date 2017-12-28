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Arıklı: YDP iktidar ortağıdır!

YDP Genel Başkan Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP Heyeti Kamu-İş’i ziyaret ederek, seçim manifestosunu ve toplum sözleşmesini anlattı.

Arıklı: YDP iktidar ortağıdır!

YDP Genel Başkan Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP Heyeti Kamu-İş’i ziyaret ederek, seçim manifestosunu ve toplum sözleşmesini anlattı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:21
Arıklı: YDP iktidar ortağıdır!
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Genel Başkan Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP Heyeti Kamu-İş’i ziyaret ederek, seçim manifestosunu ve toplum sözleşmesini anlattı. Ziyarette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kamu-İş’i ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini, özlenen sağduyulu sendikal anlayışın temsilcisi olarak kabul ettiklerini söyledi. Arıklı; “İktidarımızda sendikacılığa önem verecek fakat KKTC’deki ideolojik sendikal anlayışa son verecek düzenlemeler yapacağız. Bazı sendika ağaları sendikaları devlete karşı bir silah olarak kullanıyor ve statükonun bekçiliğini yapıyorlar. Kendilerini devlet içinde devlet zanneden, her daim hükümetlerin gizli ortağı pozisyonuna soyunan bu sendikaları normal işlevlerine döndürmek zorundayız” dedi. Araklı, seçimden sonra YDP’nin mutlaka iktidarda olacağını da belirtti. Ziyarette konuşan Kamu-İş Başkanı Sami Dilek ise, Ülkenin yeni yüzlere, yeni vizyonlara ve yeni politikalara ihtiyaç duyduğunu söyleyerek YDP ye girdikleri bu yolda başarılar diledi. Dilek; “Manifestonuzu inceledim. Özellikle Faiz yasası bizim önem verdiğimiz bir yasa. Üyelerimizin hemen hemen tamamı faiz kıskacı altında inliyor. Birçok üyemiz yılbaşına parasız girecek. Ve biz sendika olarak küçücükte olsa üyelerimize bir yılbaşı hediyesi vererek, onların en azından yılbaşını parasız girmelerini önlemeye çalışıyoruz. Bu sebeple vaadleriniz arasında Faiz Yasasını görmek bizi çok memnun etti” dedi. Ziyarete çeşitli bölgelerden Milletvekili adayları da katıldı.

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