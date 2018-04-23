Arıklı: “Yavrularımız, Milletimiz ve ortak değerlerimiz için umut ve güven kaynağıdır”

eniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı 23 Nisan Ulusal Egemelik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında şunları kaydetti:

“23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. Yüce milletimizin geleceği olan yavrularımız, milletimiz ve ortak değerlerimiz için umut ve güven kaynağıdır. Tüm Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım.”