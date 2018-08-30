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Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”
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Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”

Yeniden Doğuş Partisi köy gezi programları çerçevesinde Esentepe köyünü ziyaret etti. Diğer bölgelerde olduğu gibi Esentepe’de de yoğun bir ilgi gören ziyarette ilk konuşmayı Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz yaptı. Turan Büyükyılmaz yaptığı konuşmada Esentepe’nin YDP nin kalesi haline geldiğini söyleyerek bu birlikteliğin artarak devamını diledi.

Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”

Yeniden Doğuş Partisi köy gezi programları çerçevesinde Esentepe köyünü ziyaret etti. Diğer bölgelerde olduğu gibi Esentepe’de de yoğun bir ilgi gören ziyarette ilk konuşmayı Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz yaptı. Turan Büyükyılmaz yaptığı konuşmada Esentepe’nin YDP nin kalesi haline geldiğini söyleyerek bu birlikteliğin artarak devamını diledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 19:12
Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”

Yeniden Doğuş Partisi köy gezi programları çerçevesinde Esentepe köyünü ziyaret etti. Diğer bölgelerde olduğu gibi Esentepe’de de yoğun bir ilgi gören ziyarette ilk konuşmayı Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz yaptı. Turan Büyükyılmaz yaptığı konuşmada Esentepe’nin YDP nin kalesi haline geldiğini söyleyerek bu birlikteliğin artarak devamını diledi.

Açık hava toplantısında konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “KKTC’nin çözülemeyecek sorunu yok. Ehliyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz politikacıları var. Bu politikacılar bunca yıl yaptıkları ve yapamadıkları ile bu cennet ülkeyi bu hale getirdiler. Bu kişiler ve onların partileri hala görevde. Artık vatandaşın bu düzene dur demesi gerekiyor” dedi.

Arıklı; “Mevcut Hükümetin ele aldığı hiçbir düzenleme, içinde yaşadığımız bu krizi çözmeye yeterli değil. Aldıkları tedbirler pansuman tedbirler bile değil. Tek çareleri Ankara’dan para istemek. Bunun için Ankara’dan ısrarla randevu istiyorlar. Siz şubat ayında Ankara’ya 2016-2018 Ekonomik protokolü uygulayacağınıza dair niyet mektubu sundunuz. Aradan aylar geçti. Parmağınızı bile oynatmadınız. Protokolle ilgili hiçbir şey yapmadınız. Şimdi hangi yüzle Ankara’ya gideceksiniz merak ediyoruz” dedi.

Ülke yangın yerine dönmüşken Meclisin 3 ay süren bir tatile girdiğini ve bundan büyük bir rahatsızlık duyduklarını dile getiren Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Ülke yangın yerine dönmüş. Meclis ise 3 ay sürecek bir tatile sokulmuş. Neymiş bu tatil Anayasanın gereği imiş. Kardeşim sizin de Meclisi olağanüstü toplantılara çağırma yetkiniz var. Toplayın Olağanüstü çağrılar ile Meclisi. Acil geçmesi gereken yasaları bir an evvel geçirin. Yoksa Meclisi toplamak işinize gelmiyor mu? Nisaptan mı korkuyorsunuz, ülke gerçeklerinin Mecliste tartışılmasından mı çekiniyorsunuz? Gelin Meclisi toplayın ve ekonomik tedbirler konusunda konsensüs arayın. Korkmayın atacağınız her adımda size destek olacağız”

Krizden çıkmanın en kolay yolunun piyasayı ucuzlatmak ve halkın alım gücünü artırmak olduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye ile KKTC arasındaki gümrük duvarlarının bir an evvel kaldırılmasını ve bütçede gümrük kaybından dolayı oluşacak açığın Türkiye tarafından karşılanmasının talep edilmesini istedi. Arıklı; “ 1986 da rahmetli Özal ilk defa gümrüklerin kaldırılmasını istemiş ve doğacak zararın Türkiye tarafından karşılanacağını söylemişti. Şimdi de yapılması gereken budur. Bunu yapar piyasayı ucuzlatırsanız ticaret Güneyden Kuzeye kayar. Rumların dahi Kuzeyden alış veriş yapmasının önünü açmış olursunuz. Ankara’ya bari bu projeyi götürün” dedi.

YDP Genel Başkanı bir dizi temas ve ziyaretler için 1 Eylül cumartesi günü Ankara’ya gidecek. YDP’nin köy gezi programları Arıklı’nın Adaya dönüşünden sonra devam edecek.

Son Güncelleme: 30.08.2018 22:26
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