Arıklı: “Siyasi Partiler Cenevre’ye Figüran Olarak Mı Gidiyor”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ada TV’de katıldığı programda siyasi parti yetkililerinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cenevre’ ye davet edilmesi konusunu değerlendirerek, “Şimdiye kadar müzakerelerde siyasi partilerin fikir ve görüşlerine önem vermeyen Akıncı’ nın, Cenevre’ ye siyasi parti yetkililerini hangi maksatla götürmek istediğini anlamadığını” belirtti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ada TV’de katıldığı programda siyasi parti yetkililerinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cenevre’ ye davet edilmesi konusunu değerlendirerek, “Şimdiye kadar müzakerelerde siyasi partilerin fikir ve görüşlerine önem vermeyen Akıncı’ nın, Cenevre’ ye siyasi parti yetkililerini hangi maksatla götürmek istediğini anlamadığını” belirtti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın Akıncı müzakere heyetini kendi dünya görüşünden insanlarla oluşturdu. Müzakereleri bunlarla yürüttü. Hükümetin ve diğer partilerin görüşlerini dikkate almadı, hatta Dışişleri Bakanı’nın müzakere masasında yer alma talebini reddetti. Siyasi parti yetkililerini Mont Pelerin’e götürmeyi düşünmedi. Şimdi beş başlığın hemen hemen tümünde anlaşılmışken ve sadece garantiler konusu konuşulacakken Meclis’te bulunan siyasi partileri hangi gerekçeyle Cenevre` ye götürmek istemektedir. Oraya giden siyasi partiler müzakere heyetinde yer alıp herhangi bir fikir beyan edecek midir ? Yoksa oraya giden gazeteciler gibi tribünde mi olacaklardır. YDP Olarak herhangi bir davet almadık, alsaydık bile sırf figüran olarak oraya gitmeyi kabul etmezdik”.