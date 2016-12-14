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14 Aralık 2016 Çarşamba 10:16

Arıklı: “Örgütlenmeyi 1 Ocak’a Kadar Tamamlayacağız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin, 1 Ocak 2017 tarihine kadar KKTC genelinde örgütlenmeyi tamamlayarak seçimlere hazır hale geleceğini söyledi.

Arıklı: 'Örgütlenmeyi 1 Ocak'a Kadar Tamamlayacağız”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin, 1 Ocak 2017 tarihine kadar KKTC genelinde örgütlenmeyi tamamlayarak seçimlere hazır hale geleceğini söyledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Girne ilçe örgütünün dünkü toplantısında konuşan Arıklı, “1992’de sönen meşaleyi tekrar yaktık. Türkiyeli, Kıbrıslı ayrımı yapmadan bütün vatandaşları kucaklayarak iktidara yürüyoruz. YDP, ülkenin kronikleşmiş tüm sorunlarını çözebilecek, statükonun bekçisi olan sendikalara savaş açabilecek tek partidir. Çünkü YDP’nin hiç kimseye diyet borcu yok” dedi.

Arıklı, hiçbir partinin sendikaları dize getirmeden reform yapma şansı bulunmadığını iddia etti.

Arıklı, ayrıca şunları ileri sürüdü:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cenevre’ye siyasi partileri de davet etmiş. Şimdiye kadar adam yerine koymadığı, müzakere heyetine almadığı, fikirlerinden yararlanmadığı  siyasi partileri Cenevre’ye ‘amigo’ olarak mı götürecek, bilemiyoruz. 5 başlığın hemen hemen tümünün tamamlandığı bir ortamda Cenevre’ye gidecek siyasi partiler orada ne gibi işlev görecek? Bilemiyoruz.”

Emperyal güçlerin KKTC’yi ortadan kaldırmak istediğini söyleyen Arıklı,  “ülke içindeki truva atlarının KKTC Devletini; korsan ve yıkılması gerekli gördüğünü” iddia etti.


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