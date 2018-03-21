ARIKLI, NEDEN “EVET” DEDİĞİNİ AÇIKLADI... "100 GÜNLÜK AVANS"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede kronikleşmiş sorunların bulunduğunu, hükümetin de bu sorunları çözmek için yola çıktığını açıkladığını belirterek, sorumlu muhalefet anlayışıyla 2018 Mali Yılı Bütçesi Yasası’na olumlu oy kullanarak hükümete 100 günlük avans verdiklerini kaydetti.

Arıklı, bütçeye olumlu oy vermeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Olumlu oy vermelerinin bazı kesimler tarafından anlaşılmadığını ve değişik yorumlar yapıldığını kaydeden Arıklı, YDP’nin pazar günkü kurultayında, hükümete 100 günlük avans verme düşüncelerini üyelerinin de bilgisine getirdiklerini belirtti.

“Sorunlu değil, sorumlu muhalefet anlayışı ile bugün Meclis kürsüsünde de dile getirdiğimiz gibi, bu hükümete 100 günlük bir avans verdiğimizi, haziran ayı sonuna kadar, milli hassasiyetlerimize ve partisel ilkelerimize ters düşmeyecek her türlü yasa önerilerine destek vereceğimizi bildirdik” diyen Arıklı, nisap sağlamada da iktidara yardımcı olacaklarını yineledi.

Erhan Arıklı, Meclis’teki bütçe oylamasında evet dediğini, partinin diğer milletvekili Bertan Zaroğlu’nun ise mazeretli olarak bugünkü oturuma katılamadığını bildirdi.

Arıklı, hükümete tanıdıkları avansın 30 Haziran’da sona ereceğini kaydederek, “Hükümetten artık laf değil icraat bekliyoruz” dedi.