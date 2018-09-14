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Arıklı: “Memleketi bir erken seçim kurtarır”

Arıklı: “Memleketi bir erken seçim kurtarır”

14 Eylül 2018 Cuma 08:07
Arıklı: “Memleketi bir erken seçim kurtarır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Korkuteli köyünde açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı, hükümete erken seçim çağrısı yaptı. 


Korkuteli köyünde ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Servet Karabacak, YDP’nin ilçe başkanlığına getirilmesinden duyduğu heyecanı anlatarak “YDP’de görev yapmak kutsal bir vazifedir. Bu görevi İlçe Kongresine kadar hakkı ile yerine getirip yeni ekibe gururla teslim edeceğim” dedi.


“4000 ÜYEYİ AŞTIK… YILSONUNA KADAR…”


Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, “Kısa sürede 4000 üyeye ulaşmayı başardık. Yılsonuna kadar üye sayımızı daha da artırıp en fazla üyeye sahip ikinci parti olmayı başaracağız” dedi. Büyükyılmaz, YDP’nin yükselen bir değer olduğunu belirterek “Hedef yapılacak olan ilk seçimde Hükümeti kuran parti olmaktır. Bu hedefe her geçen gün yaklaşıyoruz. Bakın bizden başka halkın içine çıkacak bir parti yok. Çünkü hiçbirinin halkın içine çıkacak yüzü yok” dedi.


ARIKLI: “BU PARTİ KKTC’NİN KADERİDİR”


Son konuşmayı yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Meserya Ovası YDP’nin yuvası olacak. Bu parti KKTC’nin kaderidir” dedi.


Ekonomik krize de değinen Arıklı, “Ben, bu krizin geleceğini, Temmuz Ağustos ayında doların 7, sterlinin 10 liraya dayanacağını, Hükümetin şimdiden tedbir alması gerektiğini Şubat ayında Meclis kürsüsünde yaptığım konuşmada söylemiştim.” dedi.


Hükümeti “Acemiler mangası” ifadeleriyle niteleyen Arıklı, “(Hükümet) benim bu uyarımı dikkate almadı. Hiçbir tedbir almadı. Şimdi ne yapacağını bilmiyor. Oysa alınması gereken tedbirler belli. Dövizle alışverişi ve borçlanmayı yasaklayacaksınız. Döviz borcunu TL’ye çevirip uzun vadeye yayacaksınız. Bankaların uğrayacağı zararın bir kısmını üzerinize alacaksınız. Bankalar geçen yıl 600 milyon lira kar elde etmiş. Varsın onlar da karlarının bir kısmından feragat etsinler” ifadelerini kullandı.


Arıklı, yaşanan bu süreçte Hükümete yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyerek; “Maalesef bu Hükümet kendi içinde çatırdıyor. Suni bir birliktelik bir krizle çökmek üzere. Bu çöküntünün altında kimlerin kalacağını hep birlikte göreceğiz. Hükümete çağrım şudur. Gelin ülkeyi ve kendinizi seviyorsanız erken seçime gidelim. Bu kaostan bizi ancak bir erken seçim kurtarır” diyerek hükümete erken seçim çağrısı yaptı. 


 

Son Güncelleme: 14.09.2018 11:23
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