ARIKLI: “İKTİDARI YDP BELİRLEYECEK”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Kıbrıs Türk halkına hizmet için yola çıktıklarını" ve "iktidara yürüdüklerini" söyledi.Yaptığı yazılı açıklamada, YDP'nin iktidar olma hedefiyle seçime girdiğini ifade eden Arıklı, "Biz, koalisyon kurmayacağız, hükümete girmeyeceğiz demiyoruz. Halk bizlere ne görev verirse onu yapacağız" dedi.YDP'nin “halkla imzaladığı toplumsal sözleşmeye onay veren” her siyasi parti ile koalisyon kurabileceklerini kaydeden Arıklı, "Elektrikte, sağlıkta, kamuda köklü reform yapabilecek bir hükümetin olması gerektiğini" belirtti.Kıbrıs Türk halkının kaliteli hizmeti ucuza alma hakkı olduğuna işaret eden Arıklı, "YDP söz veriyor, bu sözümüz, Kıbrıs Türk halkının kalkınması sözü" dedi.Son dönemde dövizde yaşanan yükselme ile halkın ciddi bir borç yükü altına girdiğini ifade eden Arıklı, hükümete gelmeleri halinde, döviz konusunda kalıcı önlemler alacaklarını söyledi ve“Faiz yasasını geçireceğiz. Faiz borcunun anaparayı geçmesi engellenecek” diye konuştu.“YDP'nin tüm yapılan anketlerde baraj sorunu yaşamayan partiler arasında yer aldığına” dikkat çeken Arıklı şöyle devam etti:“Bizim yüzde beş gibi bir baraj sorunumuz asla olmadı. Zaten bizler yüzde beşi baraj olarak hiç görmedik. Bizim için baraj yüzde ondur. Yüzde 10'un altına düşersek biz barajın altına düşmüş sayılırız. Son yapılan gezici anketinde de gösterdi ki, tüm baskılara rağmen YDP'nin oyları yüzde 11'lerde gözüküyor. Biz bu rakamın şu anda yüzde 15 olduğunu biliyoruz. Biliyoruz diyorum çünkü, her gün sokaktayız. Yeşilırmak'tan Karpaz'a halkın nabzını tutuyoruz. Halk, ‘sizler geliyorsunuz, ülkenin kalkınması için bir umut doğuyor’ diyor.”