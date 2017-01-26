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Önlem Alınmalı

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26 Ocak 2017 Perşembe 10:58

Arıklı: "Halkım Artık Önünü Görmek İstiyor"

Arıklı: 'Halkım Artık Önünü Görmek İstiyor'
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP)  Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün yarım asırdır süregelen bu müzakere süreci ve belirsizlikten bıktığını ve artık önünü görmek istediğini belirtti.  

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bir televizyon kanalının programına katılan Arıklı “Kıbrısta beceriksiz politikacıların kurmuş olduğu, Türkiyenin suni teneffüsü ile yaşayan bir tüketim ekonomisinin kurulduğunu bu düzenin kurulmasında ve sürdürülmesinde Türkiyenin gelmiş geçmiş bütün Hükumetlerinin de sorumlu olduğunu” savundu.

Müzakere sürecine de değinen Arıklı; Kıbrısta en barışçı iki liderin de “bütün tavizlerine rağmen çözüme ulaşamadığını Rumların azgın taleplerini karşılayamadıklarını” ileri sürdü.

Arıklı, “ Türkiyenin artık bir karar vermesi gerek. Ya Ruma yama  anlamına gelen bir çözüm, ya dış politikada ve güvenlikte Türkiyeye bağlı içerde bağımsız Nahcivan ve Tayvan modelinin karışımı bir formül derhal uygulanmalıdır. Müzakerelerin uzamasından sadece Kıbrıs Türkü zarar görüyor" dedi.


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