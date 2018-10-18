Arıklı Guterres’in raporunu değerlendirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı partisinin Yüksek İstişare toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunu değerlendirdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı raporda, adada kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğunun vurgulandığına dikkat çekerek, "Bu raporda Guterres, yeni bir çabadan sonuç alınabilmesi için 'yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceği' yorumu yapmıştır. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Gözden kaçırılmamalıdır" dedi.

BM'nin en tepesindeki ismin Kıbrıs'ta yeni fikirlerin konuşulmasına karşı çıkanlara da bir cevap verdiğini anlatan Arıklı, "BM Genel Sekreteri, direkt olarak bir çözüm modeli empoze etmemektedir. Bir dikte yerine süreci anlatmaktadır. Bu rapor, bizlerin de uzun zamandır söylediği yeni fikirleri gündeme getirmiştir. Bu rapor Kıbrıs'ta yaşayabilir çözüm modellerinin de konuşulmasının önünü açmıştır" diye konuştu.

Kıbrıs sorunun çözümünde 'farklı alternatiflerin' konuşulması yönünde adımların atılması gerektiğine işaret eden Erhan Arıklı, "Şimdi sadece Rumlarla federal çözüm olmalı. Bundan başka çözüm olamaz anlayışı taşıyanlar, sürekli BM'ye atıf yapanlar, BM kuralları diyenler ne düşünmektedir? Bize göre Sayın Guterres, 'yeni fikirler' derken bir anlamda bu düşünceleri de reddetmiştir. Masada farklı alternatiflerin konuşulmasının doğru olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Arıklı, "Kıbrıs Türk tarafı olarak ne istediğimizi net olarak da ortaya koymak zorundayız" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye ne istediğini sürekli söylüyor. Bizler Cumhurbaşkanlığı toplantılarında bunu en üst düzeyde dinledik. Türkiye'nin yetkilileri basına da bu yönde düşüncelerini anlatıyor. Peki, KKTC tarafı olarak ne istiyoruz? Neden tek ses olarak Kıbrıs konusunda bir düşünce ortaya koyamıyoruz? Sayın Guterres, 'yeni fikirler' dedi. Şimdi BM de mi çözüm karşıtı olacak? Artık Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, Kıbrıslı Türkleri 50 yıldır sonuç alınamayan 'federal çözüme' mahkum edenler gerçekleri görmek zorunda. Rum lider Nikos Anastasiadis'in dahi 'gevşek federasyon'dan bahsettiği bir dönemde, hayal kurmak mantıkla açıklanamaz."