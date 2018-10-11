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Arıklı: “‘Gevşek Federasyon’, Altı İyi Doldurulmak Ve Garantilerin Sulandırılmaması Kaydıyla Bizim De Konuşabileceğimiz Bir Formüldür”

Arıklı: “‘Gevşek Federasyon’, Altı İyi Doldurulmak Ve Garantilerin Sulandırılmaması Kaydıyla Bizim De Konuşabileceğimiz Bir Formüldür”

11 Ekim 2018 Perşembe 10:36
Arıklı: “‘Gevşek Federasyon’, Altı İyi Doldurulmak Ve Garantilerin Sulandırılmaması Kaydıyla Bizim De Konuşabileceğimiz Bir Formüldür”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, federasyon temelli müzakerelerin sonuç vermeyeceğinin, yeni arayışlara girilmesi gerektiğinin tüm paydaşlar tarafından anlaşılmasını istedi.


Arıklı,  “Merkezi Devletin yetkilerinin azaltıldığı ‘gevşek federasyon’, altı iyi doldurulmak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi sulandırılmamak kaydıyla bizim de konuşulabileceğimiz bir formüldür” dedi.


Arıklı, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra basına verdiği demeç konusunda yazılı açıklama yaptı. 


TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için “Sayın Çavuşoğlu, keşke Anastasiadis ile görüştükten sonra Sayın Akıncı ile de görüşseydi" açıklamasında bulunduğunu ve mütekabiliyet konusuna değindiğini anımsatan Arıklı şunu kaydetti:
“Bana gelen bilgilerden sonra bu konudaki endişelerimizin yersiz olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Anlaşılıyor ki ülkemizde bazı çevrelerin yaratmak istediği gibi Sayın Akıncı'nın Türkiye tarafından dışlandığı ve mütekabiliyetin bozulduğu iddiası safsatadan ibarettir. Her fırsatta Türkiye’ye ve Türkiye yetkililerine saldırmayı fırsat bilen çevreler bu konuyu da çarpıtmışlar.”


Çavuşoğlu- Anastasiadis’in görüşmesine de değinen Arıklı, “Cumhurbaşkanımız dahil oradaki herkes bu temasların faydalı olabileceğini söylemişti. Bu sebeple Çavuşoğlu-Anastasiadis görüşmesi bizler için sürpriz olmadı. Önemli olan Sayın Anastasiadis'in telaffuz etmeye başladığı ‘gevşek federasyon’ fikrinin altının nasıl doldurulacağı veya bunun zaman kazanmak için bir manevra olup olmadığının anlaşılması” ifadelerini kullandı.


Arıklı, şöyle devam etti:
“Bizim için önemli olan ise yarım asırdır devam eden federasyon temelli müzakerelerin artık bir sonuç vermeyeceğinin ve yeni arayışlara girmek gerektiğinin Rumlar dahil tüm paydaşlar tarafından anlaşılmaya başlanmasıdır. Merkezi devletin yetkilerinin azaltıldığı bir  ‘gevşek federasyon’ altı iyi doldurulmak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandırmamak kaydı ile bizim de  konuşulabileceğimiz bir formüldür.”


Arıklı, “Türkiye yetkililerinin çözüm yolunda yapmış olduğu bu gibi  girişimleri saygı ile karşılamak ve sabırla sonucunu beklemenin elzem olduğunu” kaydetti.


Son Güncelleme: 11.10.2018 13:37
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