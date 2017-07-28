Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Arıklı: “Federal Çözümün Alternatifi bu Vurgun ve Yağma Düzeni Değildir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Federal çözümün alternatifi bu vurgun ve yağma düzeni değildir” dedi.

Arıklı: 'Federal Çözümün Alternatifi bu Vurgun ve Yağma Düzeni Değildir”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

“BİZE İMKÂN VERİN 3 YIL İÇİNDE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR ÜLKE YARATALIM”

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Federal çözümün alternatifi bu vurgun ve yağma düzeni değildir” dedi.

YDP Heyeti dün akşam Boltaşlı köyünü ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi.

Boltaşlı köyünde halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazılarının müzakerelerin çökmesinden memnun olduğunu, çünkü bu “vurgun ve yağma düzeninin” aynen devam edeceğini zannettiklerini söyledi.

Arıklı, “Bu düzeni kuran ve bu düzenden nemalanan siyasi partiler, sendikalar, işadamları ve diğer kurum kuruluşlar iyi bilmeli ki bu düzenin sonu gelmiştir. KKTC bu şekilde yaşayamaz. Türkiye'nin sırtında kambur olarak daha ne kadar yaşayabiliriz. Bize imkân verin 3 yıl içinde kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratalım” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKYILMAZ

Toplantıda konuşan Genel Başkan yardımcısı Turan Büyükyılmaz da, bölge halkının sıkıntılarının ve feryatlarının Lefkoşa'ya ulaşmadığını çünkü Lefkoşa'da oturanların bu sesi duyamadığını savundu.

Büyükyılmaz, bölgede birçok Uzman asker olduğunu, bunların sıkıntılarını bildiklerini ve çözümü için birçok girişim yaptıklarını söyledi.

İLKHAN

İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan ise, Dipkarpaz bölgesinin kaderinin ancak YDP ile değişeceğini, çünkü YDP’nin tabanının bu bölgede yaşayan insanlardan oluştuğunu söyledi.

1992 de “sönen meşaleyi tekrar yaktıklarını” söyleyen İlkhan, “halkın gerçekleri gördüğünü ve YDP’nin etrafında bütünleştiğini” söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un Müze Yapılması İçin Meclis Başkanı Siber’den Destek Talep Edildi Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un...
GAÜ: “Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları İçin Son Tarih 30 Ağustos” GAÜ: “Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları İçin...
Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan Merkezi Cezaevi Personeline Sertifikaları Törenle Verildi Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan...
Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı
Ktams Başkanı Kaptan, Ercan’la İlgili Denetim İçin Çağrı Yaptı Ktams Başkanı Kaptan, Ercan’la İlgili Denetim...
Kıbrıs’ın Fethiyle, Tmt Ve Gkk’nın Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Kıbrıs’ın Fethiyle, Tmt Ve Gkk’nın Kuruluş...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Barış Harekatı’nın Sancak Gemisi Ertuğrul’un...
20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın deniz kısmının yönetildiği sancak gemisi TCG Ertuğrul’un...

Haberi Oku