“BİZE İMKÂN VERİN 3 YIL İÇİNDE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR ÜLKE YARATALIM”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Federal çözümün alternatifi bu vurgun ve yağma düzeni değildir” dedi.

YDP Heyeti dün akşam Boltaşlı köyünü ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi.

Boltaşlı köyünde halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazılarının müzakerelerin çökmesinden memnun olduğunu, çünkü bu “vurgun ve yağma düzeninin” aynen devam edeceğini zannettiklerini söyledi.

Arıklı, “Bu düzeni kuran ve bu düzenden nemalanan siyasi partiler, sendikalar, işadamları ve diğer kurum kuruluşlar iyi bilmeli ki bu düzenin sonu gelmiştir. KKTC bu şekilde yaşayamaz. Türkiye'nin sırtında kambur olarak daha ne kadar yaşayabiliriz. Bize imkân verin 3 yıl içinde kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratalım” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKYILMAZ

Toplantıda konuşan Genel Başkan yardımcısı Turan Büyükyılmaz da, bölge halkının sıkıntılarının ve feryatlarının Lefkoşa'ya ulaşmadığını çünkü Lefkoşa'da oturanların bu sesi duyamadığını savundu.

Büyükyılmaz, bölgede birçok Uzman asker olduğunu, bunların sıkıntılarını bildiklerini ve çözümü için birçok girişim yaptıklarını söyledi.

İLKHAN

İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan ise, Dipkarpaz bölgesinin kaderinin ancak YDP ile değişeceğini, çünkü YDP’nin tabanının bu bölgede yaşayan insanlardan oluştuğunu söyledi.

1992 de “sönen meşaleyi tekrar yaktıklarını” söyleyen İlkhan, “halkın gerçekleri gördüğünü ve YDP’nin etrafında bütünleştiğini” söyledi.