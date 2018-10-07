Arıklı: “Eko Gün’e Katılmak Milli Bir Görev Oldu“

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 14 Ekim tarihinde Büyükkonuk’ta düzenlenecek EKO Gün’e katılacağını açıkladı.



YDP’den verilen bilgiye göre, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve belediye meclis üyeleri, Eko Gün’e katılımı engellemek için başlatılan kampanya üzerine, YDP’yi ziyaret ederek destek istedi.



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ziyaretteki konuşmasında, "Ahmet Sennaroğlu’nun şahsı ile bölge insanını birbirine karıştırmak ve onun şahsında bölge insanını cezalandırmaya çalışmak sosyal faşizmin dik alasıdır… Bu etkinliğe katılmak bizim için milli bir görev oldu. Ayın 14’ünde parti olarak Büyükkonuk'ta olacağız. Biz bölge insanını seviyoruz. Bölge insanının ekonomik durumunu biliyoruz. Bölge insanının bugünü nasıl dört gözle beklediğini de biliyoruz” dedi.

