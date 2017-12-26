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ARIKLI: “DIŞ GÜÇLER, CTP-HP-TDP ÜÇLÜ KOALİSYONU PEŞİNDE

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam milletvekili adaylarını “Parti Okulunda” toplayarak, durum değerlendirmesi yaptı.

ARIKLI: “DIŞ GÜÇLER, CTP-HP-TDP ÜÇLÜ KOALİSYONU PEŞİNDE

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam milletvekili adaylarını “Parti Okulunda” toplayarak, durum değerlendirmesi yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 14:37
ARIKLI: “DIŞ GÜÇLER, CTP-HP-TDP ÜÇLÜ KOALİSYONU PEŞİNDE
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Seçim kampanyasının başladığı günden bu yana yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, son 12 günde yapılacak aktiviteler tartışıldı.

YDP basın bürosundan verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı, seçimler sadece ülke siyasetiyle ilgili bir seçim olmadığını savundu. 
 

Arıklı, “Güney Kıbrıs'taki seçimlerden sonra müzakereler yeniden başlayacak. Maalesef taviz vermeye kaldığımız yerden devam edeceğimiz, yeni bir süreç başlayacak. Bu dönemde dış güçler CTP, HP ve TDP’li bir taviz hükümeti arzuluyor. Her üç parti de verdikleri demeçlerde böyle bir koalisyona hazır olduklarını söyleyerek Atlantik ötesine ve AB’ye selam yolluyorlar. Dolayısıyla bu oyunu bozacak yegâne parti YDP’dir” dedi. 


Seçim kampanyasının gayet güzel ve verimli geçtiğini, kendilerinin yaptığı ankette durumlarının gayet iyi olduğunu, bu oranın daha da artırılması için bütün adayların çok daha iyi çalışması gerektiğini söyleyen Arıklı, anket sonucu açıklayarak şov yapma niyetinde olmadıklarını, halkın gerçeği sandıkta herkese göstereceğini ifade etti.

Arıklı, partisine yapılabilecek operasyonlarla rakamın aşağı çekilmesi ihtimali bulunduğunu da belirterek, “Bu sebeple vites artırmamız gerekiyor” dedi.

Erhan Arıklı, sahte anket şirketlerinin yaptığı anketleri de hatırlatarak; “Bunlar bir yerlere hizmet için yapılan algı operasyonlarıdır. YSK’yı göreve çağırdık. Dün nihayet onlar da devreye girdiler. Bu konu ile ilgili açıklama yaptılar. Fakat ne yazık ki anket yapanları durdurmak yerine, vatandaşa sorumluluk yüklediler” dedi. 

Son Güncelleme: 26.12.2017 15:40
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDP
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