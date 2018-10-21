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Arıklı: “ Çavuşoğlu’na saldıranlar Türkiye düşmanıdır“
ARIKLI: "ÇAVUŞOĞLU’NA SALDIRANLAR TÜRKİYE DÜŞMANIDIR"
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Arıklı: “ Çavuşoğlu’na saldıranlar Türkiye düşmanıdır“

Arıklı: “ Çavuşoğlu’na saldıranlar Türkiye düşmanıdır“

21 Ekim 2018 Pazar 11:21
Arıklı: “ Çavuşoğlu’na saldıranlar Türkiye düşmanıdır“

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC de sistematik bir saldırıya maruz kaldığını söyleyerek "Ona saldıranlar tescilli Türkiye düşmanları ve onların arkasında duran ve KKTC’nin bazı makamlarını işgal eden etkili ve yetkili şahıslardır. Bunların halktaki karşılığı bellidir. Bunlar, girdikleri her halktan tokat yiyen ama sesleri çok çıkan kesimlerdir" dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı bazı konularda açıklama yaparak, YDP’nin kurulduğundan beri federasyon tezinin çıkmaz bir sokak olduğunu ve artık ‘B Planı’ zamanının geldiğini söylediğini belirterek, “Şimdi Türkiye yeni şeyler söylüyor, Rum Lider Anastasiadis yeni şeyler söylüyor, BM Genel Sekreteri bile yeni şeyler söylemek gerektiğini raporunda ifade ediyor, Kıbrıs Türk Halkı adına konuştuğunu ifade eden bazı kesimler ise hala eski şarkıları söylemekte ısrar ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Öyleyse bu halk onları eskide bırakacak ve yoluna devam edecektir. Bu halkın bir 50 sene daha anlamsız müzakerelere tahammülü yoktur. Bunu açıkça ifade eden ve bunu Türkiye’nin resmi tezi haline getiren Sayın Çavuşoğlu’na şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum " dedi.

GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Gazımağusa ilçesinin YDP’nin amiral gemisi olduğunu da söyleyen Arıklı, seçilecek olan İlçe başkanının 6 ay içerisinde ilçe üye sayısını 2500 e çıkarmasının ve ilçedeki her seçim sandığına en az 3 görevli yazmasının şart olduğunu söyledi.

MECLİS
Arıklı, Mecliste yaşanan nisap sorununa da değinerek bu tarihten itibaren muhalefet dozunu daha da artıracaklarını söyledi.
 

Son Güncelleme: 21.10.2018 14:31
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