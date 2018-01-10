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Arıklı: Bulun 24'ü Gelin

Arıklı: Bulun 24'ü Gelin

Arıklı: Bulun 24'ü Gelin

Arıklı: Bulun 24'ü Gelin

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:40
Arıklı: Bulun 24'ü Gelin
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ARIKLI: BULUN 24’Ü GELİN

7 Ocak seçimlerinin ardından iki milletvekiliyle kilit parti konumuna gelen YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kuracaklara çağrıda bulundu

SEÇİM HÜKÜMETİNE EVET 

HÜKÜMET kurmak isteyenlere “Bulun 24’ü gelin” diye çağrıdan bulunan Arıklı, “Ancak bizim karşımıza gelecek siyasi parti bir seçim hükümeti kurma arzusuyla gelmeli. Çünkü 26 milletvekiliyle icraat hükümeti kurabilmek mümkün değil” dedi. 

SAĞ YA DA SOL FARK ETMEZ 

SEÇİM sisteminin değiştirilmesinin kaydı şartıyla biz her türlü hükümeti içeriden ya da dışarıdan destekleyebileceklerini ifade eden Arıklı, “Sağ olabilir, sol olabilir. Hiç fark etmez. Her partiye eşit mesafedeyiz” diye konuştu. 

Cüneyt Oruç'un yazısı için tıklayınız

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