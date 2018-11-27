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Arıklı: “Biz bu yolu ancak Türkiye ile birlikte yürüyebiliriz”

Arıklı: “Biz bu yolu ancak Türkiye ile birlikte yürüyebiliriz”

27 Kasım 2018 Salı 14:20
Arıklı: “Biz bu yolu ancak Türkiye ile birlikte yürüyebiliriz”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Rum tarafının Birleşmiş Milletler parametrelerinden uzaklaştığını ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM parametrelerinin dışına çıkılmasının  doğru olmadığında ısrarcı olduğunu belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş parametrelerin dışına çıkılmasının yanlış olacağı yöndeki açıklamanın  “çözüm istemeyen tarafın (Kıbrıs Rum yönetimini kastederek) kim olduğunu dikkate getirmekten kaçınmak” anlamına geldiğini ileri sürdü.

Arıklı, Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini (federal organlarda etkin katılımını) kabul etmeyerek, açıklamalarında dönüşümlü başkanlığa değinmeyerek, siyasi eşitlik parametresinden uzaklaştığına dikkat çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Rum tarafının nasıl bir çözüm istediğine  karar vermesi gerektiği sözlerini hatırlatan  Arıklı şunları kaydetti:

“Hal böyle iken Sayın Akıncı hala daha "Ben BM parametrelerinin dışına çıkmam ve federasyondan başka şey konuşmam' diyerek her teklife ve yeni fikirlere kapalı bir tutum sergilemektedir. Bize göre Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Çavuşoğlu’nu anlamalı ve onunla diyaloğunu geliştirmelidir. Çünkü Sayın Çavuşoğlu Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Biz bu yolu ancak Türkiye ile birlikte yürüyebiliriz” dedi. 

 

Son Güncelleme: 27.11.2018 18:02
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