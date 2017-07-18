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18 Temmuz 2017 Salı 10:58

Arıklı: “Bırakın B Planını, Alfabenin Herhangi Bir Harfli Planında İlhak Yoktur”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin B planı üzerinde uzun süreden beri çalıştığını, Crans- Montana’da A planının tamamen tükendiğini ve şimdi B planını konuşma vaktinin geldiğini kaydetti.

Arıklı: 'Bırakın B Planını, Alfabenin Herhangi Bir Harfli Planında İlhak Yoktur”
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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin B planı üzerinde uzun süreden beri çalıştığını, Crans- Montana’da A planının tamamen tükendiğini ve şimdi B planını konuşma vaktinin geldiğini kaydetti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun dağarcığı dolu olarak Ada’ya geleceğini söyleyerek, “KKTC yetkilileri gerekli adımları atma cesareti gösterirlerse önümüzde pırıl pırıl bir gelecek var” dedi.

“İlk adım Maraş’ın Türk yönetiminde, BM gözetiminde ve özel bir statüde eski sahiplerinin kullanımına açılması adımıdır. Bu adımı atmanın tam sırasıdır” diyen Arıklı, bu adıma aklı başında hiç kimsenin itiraz edemeyeceğini, Maraş’ın iskana açılması ile birlikte KKTC ekonomisinin canlanacağını ifade etti.

B planının konuşulduğu bugünlerde bazı çevrelerin bilinçli olarak Türkiye’ye ilhak konusunu gündeme getirdiğini öne süren Arıklı, burada asıl amacın; B planını gölgelemek olduğunu belirtti. Arıklı; “Bırakın B planını, alfabenin herhangi bir harfli planında ilhak yoktur” dedi.

“B planında KKTC’deki mevcut düzenin aynen devamı da yoktur” diyen Arıklı; “Artık ‘Türkiye göndersin biz yiyelim’ anlayışı bitti. Kendi zengin kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz. Bu düzeni topyekün değiştirmeliyiz. Bunun için önce devletin adını değiştirmeli ve süratle başkanlık sistemine geçmeliyiz” şeklinde konuştu.

TMK tazminatlarının ödenmesi gerektiğini söyleyen Arıklı; “Türkiye tazminatların bir kısmını, elinde tapu tutan mal sahibi de ödesin diyor.

Parası olmayanlara Ziraat Bankası’ndan uzun vadeli düşük faizli kredi verelim diyor. Bunun için yasal düzenleme yapılması lazım. Hükümet aylardır bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapmıyor. Tazminatların tamamının Türkiye tarafından ödenmesi isteniyor. Bu ayıptır. Türkiye, yerin 1400 metre altında ekmeğini kazanan kişilerin vergisi ile buradaki kişileri birkaç kat daha zenginleştiremez. Bunu istemek ahlaksızlıktır” dedi.

Arıklı, devletin kendi tapusuna inanmadığını, Tapu Dairesi’nin tapular arasında ayrım yaptığını, Türkiye bankalarının Tahsis, Eşdeğer ve Mücahit Puanı ile alınmış tapulara kredi vermediğini savunarak; “YDP iktidarında KKTC tapuları arasında ayrım yapan bankaların lisanslarını iptal edeceğiz” diye konuştu.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gerekli liderliği göstermesi ve B planının uygulamaya konulması için inisiyatif kullanması halinde kendisine desteklerinin devam edeceğini de kaydetti.

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