Arıklı: “Barbaros Şansal kararı emsaldir“

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Genel Başkanı Erhan Arıklı, Barbaros Şansal’ın Ada'ya girişine izin verilmesini emsal olarak kabul ettiklerini söyledi.

Onlarca kişinin bir gram uyuşturucu nedeniyle ülkeden deport edildiğinı belierten Arıklı, "Ortada bir adaletsizlik var. Bu hükümet adaletsizliğe dur demek durumundadır" dedi.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Barbaros Şansal olayına değinerek, "İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyorum, bizde onlarca örnek vardır. Partimize gelerek mağduriyetlerini ifade edenler var. Aileler bölünmüş durumda. Eşi, çocuğu, ailesi KKTC vatandaşı ama kendisi deport edilenler var" diye sordu.

Barbaros Şansal'ın Ada'da yatırımları olduğu iddiasının doğru olmadığını da savunan Arıklı,Barbaros Şansal’ın sosyal medya hesaplarında KKTC ve TC’ye ağır ifadeler kullanmakta olduğunu ileri sürdü.

Arıklı, "Halk ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Döviz almış başını gitmiş. Elektrik fiyatları can yakıyor. Kamuda çöküşü düzeltecek adımlar atılmıyor. Devlet dairelerinde işe gitmeden maaş alanlar, yöneticileri dinlemeyenler dolmuş. Hükümet çıkmış, Barbaros da Barbaros. Bu asla kabul edilebilir bir anlayış değildir” dedi.

Arıklı, Şansal'ın Rum vizesi alarak yakın bir zamanda Güney Kıbrıs'a geleceğini ve oradan açıklamalar da yapabileceğini savunarak, "Bu yönde bilgilerimiz var” dedi.