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Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, tek araba dümeni dört olan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını belirterek,

Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, tek araba dümeni dört olan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını belirterek,

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:23
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, tek araba dümeni dört olan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu hükümet halka zaman kaybından başka bir şey değil noktasına doğru hızla gitmektedir" dedi.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin önceliklerine baktıklarında, ülkeyi, halkı düşünme anlayışı olmadığını net olarak gördüklerini savunarak, Meclis'te dün bir kez daha yaşanan kürtaj tartışmalarına dikkat çekti. 
Dövizdeki artış ve ekonomideki daralma nedeniyle halkın büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Arıklı, "Hükümet üyeleri medyayı da mı takip etmemektedir. Halk kredilerini ödeyememekte, ezilmektedir. Bu konuda hükümet laf üretmekten başka ne yapmıştır. Bize çıksınlar, şunu yaptık desinler" dedi. 
 

“BAŞBAKAN VE HÜKÜMET CEVAP VERMELİ”
Barbaros Şansal konusuna değinen Arıklı, "Başbakan Tufan Erhürman bu konuda açıklama yapmak zorunda. Aileleri parçalarken, uyuşturucu suçlularını affetmek hangi vicdana sığmaktadır? Kriter Türkiye'ye hakaret edenlerin korunması mıdır?" dedi.

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Arıklı, "Barbaros Şansal yasal yollardan Kıbrıs'a geldim demektedir. Başbakan ve hükümet de Rumların yasal, Türklerin sahte mi olduğunu düşünmektedir" diye sordu.
Arıklı, Meclis'in, ivedi olmayan konularla sürekli meşgul edildiğini, “bir iki vekili sevindirmek için, bir iki yandaş için çalıştırıldığını” iddia etti. 
Kürtaj yasasının da bunlardan biri olduğunu belirten Arıklı, "Kıbrıs Türk halkının tek derdi kürtaj mıdır? Kürtaj sorunu çözülünce Kıbrıs sorunu, ekonomik sorunlar mı çözülecektir? Hükümet bu gibi yasalarla gündemi meşgul etmektedir. Bu kabul edilebilir değildir. Hükümet aklını başına almalı ve halka icraatlarla gelmelidir" dedi.

“TÜRKİYE'YE HAKARET ŞARTI MI VAR?”
Barbaros Şansal'ın Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye yönelik hakaretler ettiğine de vurgu yapan Arıklı, "CTP, HP, TDP ve DP hükümeti bu halka çıkıp açıklama yapmak zorunda... Şimdi bunlara sormak istiyoruz, her Türkiye'ye hakaret eden af kapsamına mı alınmıştır? İçişleri Bakanı açıklama yapmak zorundadır" diye sordu.
 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 19:28
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