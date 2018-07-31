Arıklı: “1 Ağustos Türk milleti için özellikle de Kıbrıs Türkü için önemli bir tarih”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos’un Kıbrıslı Türkler için önemli bir tarih olduğunu vurguladı.



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda “1 Ağustos Türk milleti için, özellikle de Kıbrıs Türkü için önemli bir tarihtir. Bu tarihte Kıbrıs ecdadımız tarafından fethedilmiş, bu tarihte efsanevi teşkilatımız TMT kurulmuş ve yine bu tarihte Kıbrıs Türkü’nün Güvenlik Kuvvetleri Teşkilatı hayat bulmuştur. Zaferler ayı dediğimiz bu ayın ve 1 Ağustos’un anlamı büyüktür. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.



