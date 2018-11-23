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Arif Hasan Tahsin Ölümünün 6. Yıl Dönümünde Etkinliklerle Anılacak

ARİF HASAN TAHSİN TARİH VE KÜLTÜR  VAKFI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK  ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Arif Hasan Tahsin Ölümünün 6. Yıl Dönümünde Etkinliklerle Anılacak

ARİF HASAN TAHSİN TARİH VE KÜLTÜR  VAKFI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK  ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

23 Kasım 2018 Cuma 11:34
Arif Hasan Tahsin Ölümünün 6. Yıl Dönümünde Etkinliklerle Anılacak

ARİF HASAN TAHSİN TARİH VE KÜLTÜR  VAKFI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK  ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı  Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) kurucularından sendikacı, öğretmen, gazeteci,  kooperatifçi ve yazar kimlikleriyle  tanınan Arif Hasan Tahsin’i, 6. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anacak.

12 Aralık 2012 tarihinde hayatını kaybeden Tahsin için düzenlenecek olan anma programıyla ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

KTÖS Lokali’nde yer alan basın toplantısında, Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu, Asbaşkan Hikmet Olgaçer, Basın-Sen Başkanı Basın-Yayın Sorumlusu Ali Kişmir ile KTÖS Genel Sekreteri Faal Üye Şener Elcil hazır bulundu.

Basın toplantısında Arif Hasan Tahsin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu ile Asbaşkan Hikmet Olgaçer anma programını açıkladılar. Ardından Faal Üye Şener Elcil ile Basın-Yayın Sorumlusu Ali Kişmir birer konuşma yaptılar.

BELGESEL

Arif Hasan Tahsin 3 farklı etkinlik ile anılacak. Etkinlikler kapsamında 11 Aralık’ta  Basın-Sen lokalinde saat 19.30’da Arif Hasan Tahsin ile igili  belgesel gösterimi yapılacak.

 “SÖZ” GAZETESİ ÇOCUKLAR TARAFINDAN ÇIKARILACAK

1978-1989 yılları arasında Arif Hasan Tahsin tarafından çıkarılan “Söz Gazetesi” Tahsin’i anma etkinlikleri  çerçevesinde öğretmenlerinin önderliğinde çocuklar tarafından çıkarılacak.

“Yarım kalan ‘Söz’ü çocuklar tamamlasın” düşüncesiyle Tahsin’in öğretmen kimliğinin öne çıkarılacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak olan gazete 12 Aralık Çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında sergilenecek. Serginin nerede yer alacağı daha sonra  açıklanacak.

ANMA TÖRENİ

Arif Hasan Tahsin için 12 Aralık Çarşamba günü anma töreni düzenlenecek. KTÖS lokalinde yer alacak olan etkinlik saat 19:00’da başlayacak. Arif Hasan Tahsin’in  gazetecilik yönü ve Söz Gazetesi’nin tarihçesi ve misyonunun ele alınacağı anma töreninde ayrıca Vakıf tarafından her yıl verilen Barış Ödülleri de verilecek.

BARIŞ ÖDÜLLERİ

Barış Ödülleri bu yıl Afrika gazetesi yazarlarından öğretmen Canan Sümer ile öğretmen  ve barış aktivisti  Maria Siakalli’ye verilecek.

ELCİL: “ÖRNEK BİR KIBRISLI TÜRK”

KTÖS  Genel  Sekreteri Şener Elcil basın toplantısında yaptığı konuşmada  Arif Hasan Tahsin’in Kıbrıs Türk toplumunda örnek bir  Kıbrıslı Türk olarak öne çıkmış bir şahsiyet olduğunu kaydetti ve  sadece öğretmen camiasına değil tüm topluma mal olmuş bir kişiliği  olduğunu belirtti.

Elcil, Tahsin’in anılarının yaşatılması ve mücadelesinin devam ettirilmesiyle ilgili kararlılıklarını devam ettirdiklerini söyledi. 

Tahsin’in Kıbrıs Türk ve Rum kimliğine saygı noktasında ortaya çıkardığı önemli görüşlerini sahiplendiklerini ve tüm toplumun  sahiplenmesi gerektiğini  kaydeden Elcil, yapılacak etkinliklere ve Vakıf’a KTÖS olarak  her türlü desteği vermeye hazır olduklarını  söyledi.

KİŞMİR

Basın-Sen Başkanı Vakıf Basın Yayın Sorumlusu Ali Kişmir de, Arif Hasan Tahsin’i anma etkinlikleri kapsamında 11 Aralık Salı akşamı Basın-Sen lokalinde düzenlenecek belgesel sunumunun ardından  Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ,  Basın Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanları’nın barış gazeteciliğiyle ilgili birer sunum yapacaklarını kaydetti.

 (ÖZ/YIL)                              FOTOĞRAFLI

Haber: Özlem Güran Akkorlu

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