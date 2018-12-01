banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
Lefkoşa’da kundaklama
LEFKOŞA’DA KUNDAKLAMA
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Girne’de uyuşturucu
Kapat

Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Sendikacı, öğretmen, kooperatifçi, yazar Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümünde çocuklar Arif Hoca’nın da büyük emek verdiği ‘SÖZ’ gazetesini yeniden çıkardı.

Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Sendikacı, öğretmen, kooperatifçi, yazar Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümünde çocuklar Arif Hoca’nın da büyük emek verdiği ‘SÖZ’ gazetesini yeniden çıkardı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Sendikacı, öğretmen, kooperatifçi, yazar Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümünde çocuklar Arif Hoca’nın da büyük emek verdiği ‘SÖZ’ gazetesini yeniden çıkardı.

Arif Hasan Tahsin Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği etkinlikler dizisinin ilk ayağı çerçevesinde, dün Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 7 ilkokuldan gelen öğrenciler, ‘Yarım kalan SÖZ’ü çocuklar tamamlasın’ etkinliğinde öğretmenleri öncülüğünde ‘SÖZ’ gazetesini kendi haber, fotoğraf ve röportajlarıyla yayına hazırladı.

1978-1989 yılları arasında çıkan ve Arif Hasan Tahsin’in yöneticilik, başyazarlık görevleri üstlendiği ‘SÖZ’ gazetesini, yeni nesillere tanıtmak ve hatırlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, şablonu vakıf tarafından hazırlanan gazetenin içeriği çocuklar tarafından belirlendi.

Çevreden Kıbrıs’a özgü yemeklere, şiirden manilere, bölgesel sorunlardan özel söyleşilere kadar çeşitli malzeme hazırlayan öğrenciler, bunların bir gazetede nasıl kullanıldığını eğlenerek öğrendi.

Vakıf Başkanı Güven Varoğlu, etkinliğin başında çocuklara ve öğretmenlere seslenerek Arif Hasan Tahsin’in hayatı ve toplumsal mücadeledeki rolü hakkında bilgiler verdi.

Varoğlu, bu yılki anma etkinliklerinin farklı bir formatta düşünüldüğünü, SÖZ gazetesine öğrenciler tarafından yeniden hayat verilmesinin heyecanlandırıcı olduğunu kaydetti.

Varoğlu, etkinliğe dokuz okuldan katılım beklediklerini, ancak iki okulun elde olmayan sebeplerle katılamadığını da belirtti.

Güven Varoğlu, etkinliklere destek veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS), komite üyelerine, okul yönetimlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

KTÖS Başkanı Emel Tel de konuşmasında, Arif Hasan Tahsin Vakfı’nın çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tel, KTÖS Başkanlığı da yapana Arif Hoca’nın adının ve yaptıklarının yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu ise, etkinlik öncesinde çocuklara gazete hazırlama süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından her okul ayrı ayrı, öğretmenleri eşliğinde, önceden hazırladıkları malzemelerin SÖZ gazetesinde nasıl yer alacağının hazırlığını yaptı.

Manşeti, fotoğrafları ve diğer yazılı ve görsel malzemelerin ne şekilde yer alacağını belirleyen öğrenciler, tasarımlarını AÖA tasarımcılarına teslim etti.

Etkinliğin ardından çocuklara, öğretmenlere ve diğer katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Öğrencilerin hazırladığı SÖZ gazeteleri, Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümü olan 12 Aralık günü 15.00-17.00 saatleri arasında Saçaklı Ev’de sergilenecek.

(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naylon Poşetler Bugünden İtibaren 25 Kuruş
Naylon Poşetler Bugünden İtibaren 25 Kuruş
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
“taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın Da Katıldığı Gecede Tanıtıldı
“taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın Da Katıldığı Gecede Tanıtıldı
Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu
Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu
Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi
Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi
1 Aralık Dünya Aıds Günü
1 Aralık Dünya Aıds Günü
Ubp Girne İlçe Örgütleri, Genel Başkan Tatar’ı Ziyaret Etti
Ubp Girne İlçe Örgütleri, Genel Başkan Tatar’ı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi
Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi
Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...
Apa’da Kktc Ve Pakistan Heyetleri Arasında Görüşme...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim