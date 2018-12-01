Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Sendikacı, öğretmen, kooperatifçi, yazar Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümünde çocuklar Arif Hoca’nın da büyük emek verdiği ‘SÖZ’ gazetesini yeniden çıkardı.

Arif Hasan Tahsin Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği etkinlikler dizisinin ilk ayağı çerçevesinde, dün Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 7 ilkokuldan gelen öğrenciler, ‘Yarım kalan SÖZ’ü çocuklar tamamlasın’ etkinliğinde öğretmenleri öncülüğünde ‘SÖZ’ gazetesini kendi haber, fotoğraf ve röportajlarıyla yayına hazırladı.

1978-1989 yılları arasında çıkan ve Arif Hasan Tahsin’in yöneticilik, başyazarlık görevleri üstlendiği ‘SÖZ’ gazetesini, yeni nesillere tanıtmak ve hatırlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, şablonu vakıf tarafından hazırlanan gazetenin içeriği çocuklar tarafından belirlendi.

Çevreden Kıbrıs’a özgü yemeklere, şiirden manilere, bölgesel sorunlardan özel söyleşilere kadar çeşitli malzeme hazırlayan öğrenciler, bunların bir gazetede nasıl kullanıldığını eğlenerek öğrendi.

Vakıf Başkanı Güven Varoğlu, etkinliğin başında çocuklara ve öğretmenlere seslenerek Arif Hasan Tahsin’in hayatı ve toplumsal mücadeledeki rolü hakkında bilgiler verdi.

Varoğlu, bu yılki anma etkinliklerinin farklı bir formatta düşünüldüğünü, SÖZ gazetesine öğrenciler tarafından yeniden hayat verilmesinin heyecanlandırıcı olduğunu kaydetti.

Varoğlu, etkinliğe dokuz okuldan katılım beklediklerini, ancak iki okulun elde olmayan sebeplerle katılamadığını da belirtti.

Güven Varoğlu, etkinliklere destek veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS), komite üyelerine, okul yönetimlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

KTÖS Başkanı Emel Tel de konuşmasında, Arif Hasan Tahsin Vakfı’nın çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tel, KTÖS Başkanlığı da yapana Arif Hoca’nın adının ve yaptıklarının yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu ise, etkinlik öncesinde çocuklara gazete hazırlama süreciyle ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından her okul ayrı ayrı, öğretmenleri eşliğinde, önceden hazırladıkları malzemelerin SÖZ gazetesinde nasıl yer alacağının hazırlığını yaptı.

Manşeti, fotoğrafları ve diğer yazılı ve görsel malzemelerin ne şekilde yer alacağını belirleyen öğrenciler, tasarımlarını AÖA tasarımcılarına teslim etti.

Etkinliğin ardından çocuklara, öğretmenlere ve diğer katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Öğrencilerin hazırladığı SÖZ gazeteleri, Arif Hasan Tahsin’in ölüm yıldönümü olan 12 Aralık günü 15.00-17.00 saatleri arasında Saçaklı Ev’de sergilenecek.

(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI