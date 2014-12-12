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Arif Hasan Tahsin Bu Akşam Anılıyor

Öğretmen, sendikacı, kooperatifçi, mücahit komutanı, gazeteci, yazar Arif Hasan Tahsin (Arif Hoca), ölümünün 2. yıldönümünde bu akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenecek etkinlikle anılıyor.

Arif Hasan Tahsin Bu Akşam Anılıyor

Öğretmen, sendikacı, kooperatifçi, mücahit komutanı, gazeteci, yazar Arif Hasan Tahsin (Arif Hoca), ölümünün 2. yıldönümünde bu akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenecek etkinlikle anılıyor.

12 Aralık 2014 Cuma 08:43
Arif Hasan Tahsin Bu Akşam Anılıyor
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KTÖS, TAHSİN’İN 2. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLİYOR

 Öğretmen, sendikacı, kooperatifçi, mücahit komutanı, gazeteci, yazar Arif Hasan Tahsin (Arif Hoca), ölümünün 2. yıldönümünde bu akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenecek etkinlikle anılıyor.

Sendika lokalinde yer alacak anma etkinliği saat 18.00’de başlayacak.

KTÖS’ten yapılan açıklamada “halkın en önemli direniş sembolü” olarak tanımlanan Arif Hoca için düzenlenecek etkinlikte KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açılış konuşması yapacak. Arda Gündüz’ün dinletisinin ardından yönetmenliğini Ali Kişmir’in yaptığı “Arif Hasan Tahsin belgeseli” gösterilecek.

Saat 19.30’da başlayacak Hasan Kahvecioğlu ile Turgut Afşaroğlu’nun konuşmacı olduğu “Çirkef Yatağının Ortasında Gülistanlık Olmaz” adlı panelin ardından etkinlik kokteylle tamamlanacak.

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