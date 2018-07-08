Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

ERKAN: “İLERİ TAHKİKAT İÇİN DOSYA POLİSE İADE EDİLDİ. ŞİMDİ NE YAPILACAK?”KARAOKÇU: “ARDA’NIN ANNE VE BABASININ MÜCADELESİNİ TAKDİRLE İZLİYORUM..MÜCADELEMİZ SÜRECEK”Lefkoşa, 8 Temmuz 18 : Arda Erkan, ölümünün 3’üncü yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Arda Erkan’ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreni dün akşamüzeri yapıldı. Anma töreninde anne Gülseren Erkan ile Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu konuşma yaptı.

“HUKUKSAL SAVAŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ. BU OĞLUMUZA BORCUMUZ”

“Mahkemenin, Arda’nın ölümüne başkalarının kastı veya ihmalinin sebebiyet verdiği kanısı var” diyen Gülseren Erkan, "Dosya emarelerle ileri tahkikat için polise iade edildi. Onu bizden koparanların, buna sebep olanların bulunması için ne yapılacak? Bu ölüm faili meçhul mü kalacak?” diye sordu.





Anne Erkan, “Arda’nın ölümüne uyuşturucu değil de başkalarının sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemel. Suçlu veya suçluların bulunması için hukuksal savaşımızı sürdüreceğiz. Bu oğlumuza borcumuzdur” dedi.

Erkan şöyle dedi:

“Şimdi soruyorum ilgili mercilere oğlumuzun ölümü faili meçhul mu kalacak? Yoksa kararda da belirtildiği gibi oğlumuzun ölümüne uyuşturucu değil de başkalarının sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemel olduğundan ilgili merciler bu durumda ne yapacak? Çözülemedi deyip dosyamızın raflarda tozlanmasına mı seyirci kalacaklar? Onu bizden koparanlar, genç yaşta aramızdan gitmesine sebep olan veya olanların özellikle o gece beraber olduğu kişilerden yola çıkarak suçlu veya suçluların bulunması için ne yapılacak? ... Yaşam hakkı hem Anayasa hem Avrupa insan hakları sözleşmesi gereğince devlet tarafından korunması gereken bir haktır... Yaşam hakkı sadece, kişilerin hayatlarını kaybetmesinin önlenmesi değil, şüpheli ölümlerin nasıl gerçekleştiğinin de etkin bir şekilde soruşturmasını da kapsar. 27 Haziran 2018 tarihinde yargıç Tacan Reynar tarafından okunan adli ölüm tahkikatı neticesinde etkin bir soruştuma yapılmadığı ortaya çıkmıştır.”



Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokuçu, Arda Erkan’ın anne ve babasının hukuk ve uyuşturucu ile mücadelelerini takdirle izlediğini belirterek, “Uyuşturucuyla mücadelemiz sürüyor, sürecek” vurgusunda bulundu.

(RÇ/HÖ)





