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05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57

Arda Erkan Anılıyor

Arda Erkan ölümünün ikinci yıl dönümünde anılıyor.

Arda Erkan Anılıyor
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BABA MUSTAFA ERKAN: “ANMA TÖRENİ, UYUŞTURUCUYA KARŞI KENETLENME VE GENÇLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN ELİNDEN KURTARMA YOLUNDA BİR ADIM OLMASI DİLEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Lefkoşa, 5 Temmuz 17 (.): Arda Erkan ölümünün ikinci yıl dönümünde anılıyor.

Arda Erkan’ı anma töreni 7 Temmuz Cuma günü saat 18.30’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında yapılacak.

Babası Mustafa Erkan, anma töreninin, uyuşturucuya karşı kenetlenme ve güçlerini ortaya koyarak gençleri uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarma yolunda bir adım olması dileğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Oğlu Arda’nın iki yıl önce uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşürüldüğünü ifade eden Erkan, anma törenine tüm dost, arkadaş ve sevenlerini davet etti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son dönemde ivme kazanan bir süreç olduğunu belirten Mustafa Erkan, “Bu sürece en büyük katkı da Arda’nın ölümünden sonra hayat buldu. Arda’nın ölümünden sonra Arda’yı sevenler, ailesi ve uyuşturucuyla mücadele eden örgüt ve kişiler uyuşturucuyla mücadelede Arda’nın ölümü üzerinden topluma yol gösterici bir misyon oluşturma yoluna gittiler” dedi.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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