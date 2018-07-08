banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Son Dakika
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
SAHTE FRANSIZ KAMERUNLU ÇIKTI
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
KATİL LEFKOŞA'DA YAKALANDI
Aracın lastiklerini patlattı
ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI
banner282

Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

ERKAN: “İLERİ TAHKİKAT İÇİN DOSYA POLİSE İADE EDİLDİ. ŞİMDİ NE YAPILACAK?”

Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

ERKAN: “İLERİ TAHKİKAT İÇİN DOSYA POLİSE İADE EDİLDİ. ŞİMDİ NE YAPILACAK?”

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

ERKAN: “İLERİ TAHKİKAT İÇİN DOSYA POLİSE İADE EDİLDİ. ŞİMDİ NE YAPILACAK?”
KARAOKÇU: “ARDA’NIN ANNE VE BABASININ MÜCADELESİNİ TAKDİRLE İZLİYORUM..MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
Arda Erkan, ölümünün 3’üncü yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Arda Erkan’ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreni dün akşamüzeri yapıldı. Anma töreninde anne Gülseren Erkan ile Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu konuşma yaptı.

“HUKUKSAL SAVAŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ.  BU OĞLUMUZA BORCUMUZ”
 

“Mahkemenin, Arda’nın ölümüne başkalarının kastı veya ihmalinin sebebiyet verdiği kanısı var” diyen Gülseren Erkan, "Dosya emarelerle ileri tahkikat için polise iade edildi. Onu bizden koparanların, buna sebep olanların bulunması için ne yapılacak? Bu ölüm faili meçhul mü kalacak?” diye sordu.
 

Anne Erkan, “Arda’nın ölümüne uyuşturucu değil de başkalarının sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemel. Suçlu veya suçluların bulunması için hukuksal savaşımızı sürdüreceğiz.  Bu oğlumuza borcumuzdur” dedi.

Erkan şöyle dedi:
“Şimdi soruyorum ilgili mercilere oğlumuzun ölümü faili meçhul mu kalacak? Yoksa kararda da belirtildiği gibi oğlumuzun ölümüne uyuşturucu değil de başkalarının sebebiyet vermesi kuvvetle muhtemel olduğundan ilgili merciler bu durumda ne yapacak? Çözülemedi deyip dosyamızın raflarda tozlanmasına mı seyirci kalacaklar?    Onu bizden koparanlar,  genç yaşta aramızdan gitmesine sebep olan veya olanların özellikle o gece beraber olduğu kişilerden yola çıkarak suçlu veya suçluların bulunması için ne yapılacak? ... Yaşam hakkı hem Anayasa hem Avrupa insan hakları sözleşmesi gereğince devlet tarafından korunması gereken bir haktır... Yaşam hakkı sadece, kişilerin hayatlarını kaybetmesinin önlenmesi değil, şüpheli ölümlerin nasıl gerçekleştiğinin de etkin bir şekilde soruşturmasını da kapsar. 27 Haziran 2018  tarihinde yargıç Tacan Reynar tarafından okunan adli ölüm tahkikatı neticesinde etkin bir soruştuma yapılmadığı ortaya çıkmıştır.”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Başkanı Hasan Karaokuçu, Arda Erkan’ın anne ve babasının hukuk ve uyuşturucu ile mücadelelerini takdirle izlediğini belirterek, “Uyuşturucuyla mücadelemiz sürüyor, sürecek” vurgusunda bulundu.


banner288
Son Güncelleme: 08.07.2018 14:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!
2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu!
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu!
KTÖS, İlköğretim Dairesi İle Nakil Görüşmelerine Başladığını Duyurdu...
KTÖS, İlköğretim Dairesi İle Nakil Görüşmelerine Başladığını Duyurdu...
Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!
Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim