banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97232
ALTIN
188.587
DOLAR
4.6729
STERLİN
6.1776
EURO
5.4395
Tır dorsesinde umuda yolculuk
TIR DORSESİNDE UMUDA YOLCULUK
İnşaat demirlerini çalmış
İNŞAAT DEMİRLERİNİ ÇALMIŞ
Alacak verecek kavgası
ALACAK VERECEK KAVGASI
Suç işlemeye devam
SUÇ İŞLEMEYE DEVAM
banner282
Flaş Haber
Alacak verecek kavgası
Kapat

Arda Erkan kabri başında anılacak

Arda Erkan, ölümünün üçüncü yılında Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anılacak. Anma töreni 7 Temmuz Cumartesi saat 18.30’da gerçekleşecek.

Arda Erkan kabri başında anılacak

Arda Erkan, ölümünün üçüncü yılında Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anılacak. Anma töreni 7 Temmuz Cumartesi saat 18.30’da gerçekleşecek.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:02
Arda Erkan kabri başında anılacak

Arda Erkan, ölümünün üçüncü yılında Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anılacak. Anma töreni 7 Temmuz Cumartesi saat 18.30’da gerçekleşecek.

Babası Mustafa Erkan Arda’nın anma töreniyle ilgili açıklamasında, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son dönemde ivme kazanan bir süreç olduğunu ve bu sürece en büyük katkının da Arda’nın ölümünden sonra hayat bulduğunu belirtti.

Erkan, Arda’nın uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşürüldüğünü belirterek, ölümünden sonra Arda’yı sevenler, ailesi ve uyuşturucuyla mücadele eden örgüt ve kişilerin, Arda’nın ölümü üzerinden uyuşturucuyla mücadelede topluma yol gösterici bir misyon oluşturma yoluna gittiklerini vurguladı.

Erkan, “7 Temmuz’daki anma da uyuşturucuya karşı kenetlenme ve gücümüzü ortaya koyarak gençlerimizi uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarma yolunda bir adım olması dileğiyle gerçekleştiriliyor” dedi.

Anma törenine Arda’nın tüm dost, arkadaş ve sevenleri davet edildi.              

banner288
Son Güncelleme: 04.07.2018 18:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanlığı’nda 9 Yıl Müsteşar Olarak Görev Yapan Havutcu Emekli Oldu
Maliye Bakanlığı’nda 9 Yıl Müsteşar Olarak Görev Yapan Havutcu Emekli Oldu
Töre, Erdoğan’ın ziyaretine Rum tarafının tepkisini eleştirdi
Töre, Erdoğan’ın ziyaretine Rum tarafının tepkisini eleştirdi
Spehar Cuma günü liderlerle görüşecek
Spehar Cuma günü liderlerle görüşecek
Rus asıllı sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü ziyaret etti
Rus asıllı sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü ziyaret etti
Alagadi sahilinde temizlik
Alagadi sahilinde temizlik
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü
Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları
Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı
Alsancak’ta butik otel Ttemalı iç mimari proje sergisi açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim